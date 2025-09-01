¡Adiós, Mariana! Público celebra con MEMES que es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos

Las redes sociales están de fiesta, ya que, tal como muchos querían, la quinta eliminada de La Casa de los Famosos es Mariana Botas, en una noche de dramatismo, tensión y hasta un error de producción que, por unos segundos, confundió al público.

Noche de eliminación con error en vivo

En una placa de siete nominados, en la que cinco eran del Cuarto Noche y solo dos del Cuarto Día, las probabilidades de que saliera uno del equipo favorito del público eran altas. Aún más cuando la primera en regresar a la casa y librar la eliminación fue Dalílah Polanco.

Sin embargo, posteriormente, uno a uno fueron salvados los del Cuarto Noche: Mar Contreras fue la primera, le siguió Alexis Ayala, Aldo de Nigris y, en el carrusel de tres, el primero en superarlo fue Abelito.

.@ArnMercurio regresa a la casa y @MarianabotasL queda eliminada



@ArnMercurio regresa a la casa y @MarianabotasL queda eliminada

Error de cámara en el momento clave

De esta manera, únicamente quedaron Mariana Botas y Aarón Mercury, quien finalmente fue salvado y regresó a la casa en medio de un error de la producción, pues cuando la conductora Galilea Montijo iba a anunciar quién era el habitante eliminado, la cámara en lugar de enfocar a Mariana, mostró la celebración del Cuarto Noche por el regreso de Aarón.

Celebración en redes y críticas a Mariana

Más allá del fallo técnico, las redes sociales explotaron de felicidad y celebraron con memes que Mariana haya sido la eliminada. Durante las últimas semanas, se había ganado fuertes críticas por su forma de ser, así como por su comportamiento con varios de sus compañeros como Aldo, Alexis y Abelito.

