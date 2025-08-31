La Casa de los Famosos: Filtran el nombre del quinto eliminado ¿Se va Mariana Botas?

La noche de este domingo se conocerá al quinto eliminado de La Casa de los Famosos y, aunque en la placa de nominados hay más integrantes del Cuarto Noche, las votaciones del público indican que ninguno de ellos saldrá del reality show.

Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Mar Contreras y Alexis Ayala se han convertido en los consentidos del público en esta tercera temporada del programa producido por Televisa. Sin embargo, esta semana las nominaciones no los favorecieron, al igual que la prueba de salvación. Al ganarla, Shiky decidió sacar de la placa a Facundo, dejando en riesgo de eliminación, por parte del Cuarto Día, únicamente a Dalílah Polanco y Mariana Botas.

Facundo fue salvado esta semana y salió de la placa de nominados/X: @LaCasaFamososMx |

¿Quién se perfila para salir esta noche?

Pese a que la probabilidad de eliminación juega en contra del Cuarto Noche, de acuerdo con filtraciones y encuestas de páginas especializadas como Vaya Vaya, la tendencia indica que Mariana Botas es quien saldrá esta noche de La Casa de los Famosos. Su bajo porcentaje de apoyo se debería a su comportamiento en las últimas semanas, donde ha sido señalada por acosar a Aldo de Nigris.

Porcentaje de apoyo (estimado):

Aldo de Nigris : 21%





Aarón Mercury : 19%





Abelito : 15%





Mar Contreras : 13%





Alexis Ayala : 12%





Dalílah Polanco : 11%





Mariana Botas : 9%





Mariana Botas es la que menos votos del público ha recibido al momento/X: @LaCasaFamososMx |

¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras: solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, dentro de horarios específicos.

Paso a paso para votar:

1. Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.

3. Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!

¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.





Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta que finalice la Post-Gala





Domingo (Gala de Eliminación): desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado





El público es quien decide quiénes se salvan y continúan en el reality/X: @LaCasaFamososMx |

¿Cuántas veces puedes votar?

Público general: 1 voto por día





Suscriptores de ViX Premium: 10 votos diarios (pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios)

