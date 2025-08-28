La Casa de los Famosos: ¿Ruleta truqueada por la producción? Hay 8 nominados

La Casa de los Famosos México nuevamente generó polémica, y es que en esta ocasión la nominación se definió por medio de una ruleta, la cual muchos aseguran —incluidos algunos habitantes— estuvo truqueada, dando como resultado que ocho participantes estén nominados.

Nuevamente la placa de nominados está conformada por ocho habitantes/X: @LaCasaFamososMx|

La suerte no fue pareja para todos

La famosa ruleta de la suerte solo fue aplicada a Facundo y Alexis Ayala, quienes fueron los últimos en pasar al Confesionario. Ahí definieron la nominación de la semana: el conductor de Incógnito le dio 1 punto a Abelito y 2 a Mar, mientras que el villano de telenovelas le restó 3 puntos a Facundo y 1 a Mariana.

Con esto, la placa de nominados quedó conformada por ocho habitantes: cinco del Cuarto Noche y tres del Cuarto Día. Uno de ellos será eliminado el próximo domingo.

Hubo cuádruple empate con 2 puntos en la nominación/X: @LaCasaFamososMx |

Nominados de la semana:

Facundo (7 puntos)





Aldo (5 puntos)





Alexis Ayala (3 puntos)





Dalílah Polanco (3 puntos)





Aarón Mercury (2 puntos)





Abelito (2 puntos)





Mar Contreras (2 puntos)





Mariana Botas (2 puntos)





Los únicos habitantes que no están nominados son Shiky, por ser el líder de la semana, así como Elaine y Guana, quienes tienen asegurada su permanencia al menos por una semana más.

¿Cómo votar por tu favorito?

Con la lista de nominados definida, ahora es momento de que el público decida quién continúa en la competencia. El sistema de votación tiene reglas claras y horarios específicos.

Paso a paso para votar:

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota



Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.



Confirma tu voto

Asegúrate de enviar tu voto correctamente… ¡ y listo !





El próximo domingo se conocerá quién es el quinto eliminado/X: @LaCasaFamososMx|

Horarios de votación

Miércoles ( Noche de Nominación ): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.





Jueves : durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala





Viernes : mismo horario que el jueves





Domingo ( Gala de Eliminación ): de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.





¿Cuántos votos puedes emitir?

Público general : 1 voto por día





Suscriptores de ViX Premium : hasta 10 votos diarios , que pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios.

