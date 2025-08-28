¿Quién es Emiliano González y realmente está herido tras la pelea en el Senado?

En medio del zafarrancho protagonizado por Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno en la Comisión Permanente del Congreso, un nombre que nadie tenía en el radar terminó siendo el centro de atención: Emiliano González, colaborador cercano de Noroña, quien acabó con collarín, venda… y muchas preguntas a su alrededor.

Durante la sesión del miércoles 27 de agosto, el recinto se transformó en cuadrilátero. Empujones, gritos y manotazos entre legisladores de Morena y el PRI desataron el caos. En medio de la trifulca, Emiliano, que grababa la escena con una cámara 360°, fue empujado violentamente por el dirigente nacional del PRI.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado presentó denuncias contra Alejandro Moreno y otros cuatro legisladores del PRI que participaron en las agresiones en su contra y en perjuicio de su colaborador.

Emiliano González fue empujado por Alejandro Moreno / Redes Sociales|

¿Quién es Emiliano González?

No hay mucha información pública sobre Emiliano, pero es conocido como camarógrafo y trabajador eventual del Senado, además de ser uno de los colaboradores cercanos de Fernández Noroña.

Recientemente se le vio acompañando al senador en un viaje a Roma para asistir a la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, donde Noroña se declaró ateo y mostró apoyo a Palestina.

Según Imagen Televisión, Emiliano recibió más de 103 mil pesos para el viaje, y sólo devolvió menos de cinco mil, lo que desató polémica por el uso de recursos.

El colaborador y fotógrafo resultó herido tras la pelea / Redes Sociales|

¿Herido o actor de reparto?

Después del empujón, González tropezó con una silla y cayó al suelo. En el video se ve que alguien se le acerca y le da una ligera patada, tras lo cual se levanta sin problemas y se retira caminando. Más tarde, aparece con collarín y venda en la mano, lo que generó escepticismo en redes.

Algunos usuarios se preguntan si las lesiones fueron reales o si hubo dramatización. Hasta ahora, no se ha presentado un reporte médico que confirme el alcance de las heridas pues se le vio sn quejarse de dolor alguno.

Mientras tanto, se ha informado que ya presentó una denuncia contra Alejandro Moreno por agresión y por la destrucción de su cámara.

