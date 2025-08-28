¿Cuál es la alcaldía con más baches en CDMX? No lo podrás creer

En la CDMX manejar se ha vuelto un deporte extremo, y no por el tráfico, sino por los baches. Según la UNAM, estos hoyos no solo rompen rines y ejes, también provocan más consumo de gasolina, mayor contaminación y, para acabarla, daños al bolsillo.

Y cuando llueve, la cosa se pone peor. Las calles parecen “campos minados” porque el agua los tapa y ya no sabes si vas por Viaducto o surfeando en la laguna de Xochimilco.

La lista de la vergüenza bacheadora

¿Y quién se lleva la medalla al peor pavimento de toda la capital? Aquí te va el top de las alcaldías con más baches, según el porcentaje de reportes:

Gustavo A. Madero – 85.2%

Xochimilco – 82.3%

Tláhuac – 80.9%

Azcapotzalco – 76.8%

Iztapalapa – 75.9%

Cuauhtémoc – 74.9%

Iztacalco – 74.6%

Magdalena Contreras – 74.4%

Tlalpan – 71.8%

Milpa Alta – 71.6%

Cuajimalpa – 70.0%

Benito Juárez – 68.4%

Coyoacán – 68.4%

Venustiano Carranza – 66.9%

Álvaro Obregón – 65.7%

¿Se puede reportar un bache? Sí, y también pedir reparación

¿Tienes uno de esos cráteres afuera de tu casa? Llama al *0311 o contacta a la Secretaría de Obras y Servicios en redes sociales para que lo tapen.

Y si caíste en uno y tu coche terminó llorando, puedes pedir una compensación. Solo necesitas:

Llamar a Locatel (55 5658 1111 o 072)

Tener datos del coche y ubicación exacta

Tomar fotos del daño y del bache

Si tu seguro no cubre baches , espera al ajustador y lleva estos documentos: Tarjeta de circulación Licencia de conducir Presupuesto del taller Identificación oficial Comprobante de domicilio Factura del vehículo



Si todo sale bien, el Gobierno de CDMX tiene 10 días para pagar. Pero si hay complicaciones, el proceso puede tardar hasta tres meses.

