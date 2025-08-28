¿Cambiarás dólares? El peso cierra fuerte este jueves 28 de agosto

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 28 de AGOSTO de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El peso mexicano quedó en 18.66 pesos por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 27 de agosto.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.70 a la compra.

19:20 a la venta.

Banco Azteca:

17.80 a la compra

19.09 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.79 a la compra.

19.93 a la venta.

Banorte:

17.40 a la compra.

19.00 a la venta.

Banamex:

18.13 a la compra.

19.16 a la venta.

Scotiabank:

18.60 a la compra.

19.70 a la venta.

El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK|

