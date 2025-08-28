¿Cambiarás dólares? El peso cierra fuerte este jueves 28 de agosto

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla
Jorge Reyes Padrón
| 2025-08-28
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
|
FREEPIK
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 28 de AGOSTO de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El  peso mexicano quedó en 18.66 pesos por dólar, un centavo menos  que el pasado miércoles 27 de agosto. Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.70 a la compra.
  • 19:20 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.80 a la compra
  • 19.09 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.79 a la compra.
  • 19.93 a la venta.

Banorte:

  • 17.40 a la compra.
  • 19.00 a la venta.

Banamex:

  • 18.13 a la compra.
  • 19.16 a la venta.

Scotiabank:

  • 18.60 a la compra.
  • 19.70 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
