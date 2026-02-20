¿Donde ver Atlas vs Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión

Atlas y San Luis chocarán en el Estadio Jalisco, los dirigidos por Diego Cocca buscarán hacer pesar la fortaleza del Estadio Jalisco ante unos 'tuneros' que se desempeñan bien en cancha visitante salvo la derrota contra Necaxa.

El conjunto potosino se encuentra en el lugar 11 de la tabla general lo que al momento significa que no tiene posibilidades de clasificar a la liguilla. Un empujón anímico importante que puede ser factor es su victoria contundente 3-0 sobre Gallos Blancos de Querétaro lo que le permitió tener un respiro tras una serie de 3 partidos sin victoria.

No solo la victoria sobre Querétaro la jornada pasada puede ser un diferencial , sino también el hecho de que san Luis se desempeña bien cuando es visitante. Los 'tuneros' conocen la presión de canchas rivales y saben adaptarse a la hostilidad.

Sanabria con Atlético de San Luis I IMAGO7

Los dirigidos por Guillermo Abascal tienen actualmente siete puntos con 10 goles a favor y 10 goles en contra, a pesar de que Atlas tiene mayores posibilidades de meterse en zona de clasificación con la victoria de mañana San Luis puede pelear e incluso bajar a 'los zorros' de alcanzar ese objetivo.

Atlas se encuentra en la posición ocho de tabla general con 10 unidades, una victoria sobre San Luis puede meterlos en la pelea por 'La Fiesta Grande'. Aprovechar la fortaleza del Estadio Jalisco puede lograr una diferencia abismal en el funcionamiento y resultado.

Diego Cocca como DT del Atlas l IMAGO7

El conjunto rojinegro vive momentos complicados no solo en el terreno de juego, el pasado fin de semana se desató una bronca entre la barra atlista y personal de seguridad del Estadio Hidalgo durante el partido contra Tuzos. Los grupos de animación ingresaron al estadio pese a la prohibición de entrada de barras visitantes que se dio desde los acontecimientos en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, donde también Atlas fue protagonista.

¿Dónde ver el partido Atlas vs Atlético de San Luis? TV y Streaming

San Luis con empujón anímico tras derrotar a Gallos | Imago7