VIDEO: ¿Se lastimó? Anne Hathaway se cae en pleno rodaje y preocupa a sus fans

Anne Hathaway encendió las alertas en el set y en redes sociales después de que se reportara una aparatosa caída durante las grabaciones de El diablo viste a la moda 2. Aunque el accidente fue tan elegante como inesperado, fuentes señalan que la actriz se encuentra bien y que todo quedó en un buen susto.

El accidente ocurrió mientras se filmaba una escena en exteriores en las calles de Manhattan, Nueva York. Según medios como TMZ, la producción marchaba con normalidad cuando la actriz —que interpreta a la inolvidable Andy Sachs— salió de una casa clásica con fachada de brownstone y escaleras al frente… las mismas que terminaron jugándole chueco.

Anne portaba una falda plisada negra, blusa estampada, bolso de mano, lentes oscuros y un par de tacones (al parecer Valentino) cuando resbaló al bajar las escaleras. Fue cuestión de segundos: pisó mal, perdió el equilibrio y se fue directo al suelo.

Al salir de una casa en Nueva York, fue cuando la actriz tropezó con los escalones / FB: @pagesix|

Se levanta con estilo

Eso sí, como toda una diva de la moda, Hathaway se levantó de inmediato y soltó un rotundo: “I’m fine” ("Estoy bien"), justo cuando el equipo de producción corría a auxiliarla. La escena quedó grabada y las imágenes pronto se hicieron virales, con fans preguntando si la actriz había sufrido lesiones graves.

Hasta ahora, ni el equipo de Hathaway ni la producción han dado declaraciones oficiales, pero todo indica que la caída no pasó a mayores. Respiremos.

Anne Hathaway no sufrió ningún daño solo quedó en el susto / FB: @pagesix|

¿Qué se sabe de la secuela?

La segunda parte de El diablo viste a la moda retomará la historia de 'Andy Sachs', 'Miranda Priestly' (Meryl Streep) y 'Emily Charlton' (Emily Blunt), ahora enfrentando los desafíos del mundo editorial en plena era digital.

La cinta tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026, y promete hacer lo que su antecesora logró hace casi 20 años: marcar un antes y un después en la forma de ver la moda, la ambición y, ahora también, las caídas con estilo.

¡Se vale sobar! 🫣 Anne Hathaway sufrió una caída durante las grabaciones de “El diablo viste a la moda 2”, pero se levantó como toda una reina 👑 pic.twitter.com/WZcdrDlIQh — adn40 (@adn40) August 28, 2025

