Reparten culpas: ¿Qué se dijeron Fernández Noroña y Alito Moreno luego de los trancazos?

El Senado mexicano volvió a convertirse en ring, y los protagonistas no decepcionaron: Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron una trifulca que dejó más que gritos… también denuncias, amenazas y hasta un trabajador lesionado.

Luego del escándalo en la sesión de la Comisión Permanente, ambos legisladores ofrecieron sus versiones y, en lugar de bajarle al drama, lo elevaron al máximo. Alito aseguró que fue víctima de una provocación directa.

“No fue un accidente, no fue un forcejeo, no fue un malentendido, fue una clara provocación directa y el único responsable fue el senador Gerardo Fernández Noroña”, lanzó el priista.

La pelea entre los senadores podría tener repercusiones en sus partidos / Redes Sociales|

Alito justifica la violencia

Moreno afirmó que sólo reclamaba su derecho a hablar y que fue Noroña quien se le vino encima. De paso, acusó al morenista de agredir a otros legisladores del PAN, en especial a Lilly Téllez, a quien —según él— le gritó y violentó.

Además, agregó que Noroña “amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores que porque según somos traidores a la patria”.

Noroña no se quedó callado… ni quieto

Desde la otra esquina, Noroña respondió que la agresión fue planeada, con “alevosía y ventaja”, y que no se quedará con los brazos cruzados. Ya presentó una denuncia y anunció que irá por el desafuero de Alito y otros implicados.

Un trabajador quedó lesionado luego de que Alito Moreno lo mandara al suelo / Redes Sociales|

“Vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, dijo en conferencia.

El Ministerio Público se presentó en la vieja casona de Xicoténcatl para tomar declaraciones de Noroña y de su colaborador Emiliano González, quien resultó lesionado en la trifulca. El morenista responsabilizó directamente a Alejandro Moreno, a Pablo Angulo y a los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla.

Morena buscará el desafuero de Alito; el PRI realizará movilizaciones como protesta / Redes Sociales |

Alito promete más acción

Como si lo anterior no fuera suficiente, Alito avisó que esto apenas comienza. Dijo que no dará un paso atrás y que vienen movilizaciones nacionales.

“Vamos a movilizar al campo, a los médicos, a los obreros. Van a ver en los próximos días, estamos trabajando con nuestra base”, advirtió. Todo esto mientras el país entero se pregunta: ¿el Senado legisla o graba reality shows?

