Lluvia de MEMES: Lo que dejó la pelea entre Fernández Noroña y Alito Moreno

La pelea histórica que se vivió hoy en el Senado de la República entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno no solamente causó indignación entre los mexicanos al ver como los políticos resuelven sus problemas, también dejaron una lluvia de memes.

Y no estaba para más, el encuentro entre los legisladores también causó mucha gracia, por eso los cibernautas de inmediato sacaron su imaginación para representar el zafarrancho humor.

Checa todo lo que se ha publicado:

