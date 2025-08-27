Bruce Willis ya no vive con su familia por la demencia que padece

El actor Bruce Willis, de 70 años, ya no vive con su esposa ni sus hijas. Así lo reveló Emma Heming Willis en una emotiva entrevista para ABC News, donde habló por primera vez a fondo sobre el deterioro que ha causado la demencia frontotemporal que padece el protagonista de Duro de matar.

“Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando”, confesó Emma, quien aseguró que la familia ha tenido que reinventar la manera de comunicarse con él. “Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos … La forma en que nos comunicamos con él ahora es diferente”.

Desde su diagnóstico en marzo de 2022, la familia ha sido testigo del avance constante de la enfermedad. Emma, madre de dos de las cinco hijas de Bruce, compartió que el actor ha perdido también la capacidad para recordar con claridad y para vincularse emocionalmente como antes.

Desde 2022, Bruce Willis ha estado alejado de los reflectores / Redes Sociales|

“No necesito que él sepa que soy su esposa, que estamos casados, no necesito nada de eso. Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”, expresó Emma.

Ya no vive en casa con ellos

Con el avance del padecimiento, la familia tomó una decisión dolorosa: Bruce ya no vive bajo el mismo techo que su esposa e hijas menores, sino que fue trasladado a una segunda residencia, donde recibe cuidados médicos especializados las 24 horas del día.

Emma calificó esa decisión como “una de las más difíciles de su vida”, pero necesaria para preservar la salud y bienestar del actor, cuya vida cotidiana ha cambiado por completo.

Emma Heming Willis, esposa del actor, dijo que su pareja vive en otro lado donde es atendido como se debe / Redes Sociales|

La también modelo relató que los primeros indicios del padecimiento aparecieron mucho antes del diagnóstico: Bruce empezó a hablar menos, a ser más frío, y su comportamiento cambió incluso durante las reuniones familiares.

“Él era alguien muy expresivo y participativo, pero se fue tornando más callado. Y cuando la familia se reunía, sólo compartía por instantes”.

¿El matrimonio cambió?

Emma confesó que en algún momento incluso pensó que su relación se había enfriado por desgaste emocional: “No entendía lo que pasaba y pensaba: ‘¿cómo puedo seguir con un matrimonio que ya no es lo que solía ser?’”.

A pesar de la distancia física, su presencia sigue siendo prioridad para la familia. “Cuando estamos con él, se pone radiante”, dijo Emma. Su amor por Bruce no ha cambiado. Hoy, más que nunca, su familia se mantiene firme para acompañarlo en esta nueva etapa de su vida.

La familia no lo ha abandonado, al contrario recibe los cuidados que merece / Redes Sociales|

