¿Quién es Cibad Hernández?, el nuevo novio de Alicia Villarreal

La cantante Alicia Villarreal no se quedó llorando el despecho y, tras cerrar el ciclo con Cruz Martínez, ahora grita a los cuatro vientos que se encuentra “volviéndose a ilusionar” con el influencer y conferencista motivacional Cibad Hernández.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” confirmó que tiene una relación con el coach de vida. La revelación se dio a través de Instagram, donde publicó una fotografía mostrando el tatuaje que ambos se hicieron en la muñeca.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”, escribió Villarreal.

"Gracias siempre por su cariño y apoyo…"

La artista detalló que aún se encuentran en proceso de conocerse, pero que está disfrutando el momento: “Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… amo demasiado”.

Los rumores sobre su romance comenzaron desde julio, cuando Hernández compartió una foto junto a la cantante, asegurando que ella lo había invitado a uno de sus shows. Pero fue su reciente aparición juntos en un concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas la que encendió las alarmas del chisme.

Tras dos años, su divorcio con Cruz Martínez es historia

El pasado 6 de agosto, Alicia firmó oficialmente su divorcio tras una larga batalla legal. “Inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites… y eso no corre rápido”, declaró en ‘Ventaneando’.

Pero lo que sorprendió fue la rapidez con la que decidió compartir su nueva relación: apenas 20 días después del fallo.

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad nació el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México. Tiene 42 años, es decir, es 11 años menor que Alicia, quien cumple 54 el próximo 31 de agosto. Aunque estudió Derecho, se ha hecho de un nombre como locutor e influencer motivacional, enfocándose especialmente en mensajes de apoyo a mujeres que atraviesan rupturas amorosas.

En respuesta al mensaje de Alicia, Cibad le dedicó unas emotivas palabras en redes: “La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón. Cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo”.

Agregó que es tiempo de “escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz”. Por lo pronto, los dos ya llevan tatuaje en pareja y varios viajes documentados. El amor, parece, no los agarró “sin querer queriendo”.

