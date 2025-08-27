‘Lechicoleo’: Así es el nuevo negocio del crimen organizado en México

En Guanajuato se ha detectado un nuevo delito vinculado al crimen organizado, conocido como “lechicoleo”, que consiste en sustraer leche de pipas legales para adulterarla con agua u otras sustancias y reintroducirla al mercado como si fuera auténtica. Esta práctica no solo afecta a la industria agroalimentaria, sino que representa un peligro directo para la salud de los consumidores.

Productores y distribuidores han reportado pérdidas millonarias debido a la desconfianza que genera entre los consumidores. / Pixabay |

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 se han asegurado más de 160 mil litros de leche adulterada, lo que evidencia la magnitud del problema. Las autoridades advierten que el consumo de este producto puede ocasionar enfermedades gastrointestinales, afectar el desarrollo infantil y poner en riesgo a sectores vulnerables como adultos mayores y personas con defensas bajas.

El fenómeno refleja la diversificación del crimen organizado en actividades ilegales más allá del narcotráfico, afectando ahora a la cadena de distribución de alimentos básicos. Productores y distribuidores han reportado pérdidas millonarias debido a la desconfianza que genera entre los consumidores la venta de leche con calidad alterada.

Las autoridades advierten que el consumo de este producto puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. / Blog del Narco |

Además del impacto económico, especialistas subrayan que el “lechicoleo” socava la seguridad alimentaria en la región, pues se trata de un producto esencial en la dieta de millones de familias mexicanas. Ante ello, las autoridades estatales y federales han reforzado los operativos de vigilancia en carreteras y centros de distribución para frenar esta práctica.

Con el avance de este delito, el llamado a la población es a extremar precauciones al momento de adquirir leche, revisar sellos, empaques y recurrir a proveedores confiables para garantizar que el producto sea seguro para el consumo.

El fenómeno refleja la diversificación del crimen organizado en actividades ilegales más allá del narcotráfico. / Gobierno de Guanajuato |

