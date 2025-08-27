VIDEO / A golpes en el Senado: así fue la pelea entre Fernández Noroña y Alito Moreno

El cierre de la Comisión Permanente en el Senado de la República terminó entre empujones, gritos y hasta un golpe,. Todo empezó cuando Alejandro “Alito” Moreno se acercó a la Mesa Directiva, visiblemente molesto porque no le cedieron el uso de la palabra.

Mientras en el pleno se entonaba el Himno Nacional, el líder del PRI tocó el hombro del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para reclamarle. En el video de la sesión se puede escuchar cuando el morenista le responde: “No quiero ser grosero, espere a que terminen (el Himno)”.

El himno terminó, pero no así la tensión, ya que de inmediato el priista se abalanzó con todo contra el presidente del Senado.

Los senadores se encararon mientras estaba en vivo la transmisión / Redes Sociales|

"Te estoy pidiendo la palabra"

Ya sin música de fondo, “Alito” encaró a Noroña gritándole: “Te estoy pidiendo la palabra”, y acto seguido, lo jaló del brazo, lo empujó y le soltó un golpe en la cara, pero no alcanzó a conectar bien. El morenista casi pierde el equilibrio y respondió firme: “No me toques”.

El altercado subió de tono cuando el priista Carlos Mancilla también y quiso golpear a Fernández Noroña justo cuando este intentaba bajar de la tribuna. Legisladores de ambos partidos intervinieron para separar a los involucrados y calmar los ánimos.

Alito soltó varios golpes sin lograr conectar ninguno / Redes Sociales|

Todo esto ocurrió en plena transmisión en vivo, dejando en evidencia las fracturas políticas que atraviesan al Congreso mexicano en sus últimas semanas de actividad.

Aunque el asunto no escaló más allá del bochornoso momento, el espectáculo dejó claro que en el Senado no todos saben guardar la compostura… ni el respeto por el protocolo.

