¿Quién era Robin Westman, el atacante de Minneapolis?

Una iglesia católica de una escuela en Minneapolis, Minnesota, terminó convertida en un escenario de horror. A primera hora de este miércoles, Robin Westman irrumpió armado con un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola, y abrió fuego contra los niños que estaban sentados en los bancos. El saldo: dos menores muertos y más de una decena de personas heridas.

El atacante se quitó la vida en el estacionamiento de la iglesia, con una herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron que actuó solo.

Antes del ataque, el tirador subió un video a YouTube donde sale con varias armas y cartuchos marcados con leyendas como: "¿Dónde está tu Dios?”, “Maten a Donald Trump” y "¿Por qué tan extraño?”. En redes lo describieron como una persona de la comunidad trans. Además que mostró un manifiesto, ahora todo esto está en manos de las autoridades.

Robin Westman era una personas de la comunidad trans / Redes Sociales|

¿Quién era Robin Westman?

De acuerdo con el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, el agresor fue identificado como Robin Westman, de 23 años. En 2020, solicitó cambiar legalmente su nombre de Robert a Robin en el condado de Dakota, algo que fue aprobado en enero de ese año.

Fuentes policiales indicaron que Westman creció en la localidad de Richfield y que su madre trabajaba en la escuela Annunciation, justo al lado de la iglesia donde ocurrió la masacre.

El ataque a la iglesia dejó dos niños muertos y 17 heridos / Redes Sociales|

“Fue un ataque deliberado contra niños inocentes”

El ataque no solo estremeció a la comunidad, sino que ya es investigado por el FBI como un posible acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos. “Este ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban”, dijo O’Hara. “Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia”.

Aunque Westman no tenía historial criminal grave ni antecedentes significativos, las autoridades señalaron la facilidad con la que pudo acceder a las armas. “Quien comete estos actos no va a seguir las leyes”, subrayó el jefe policiaco.

El armamento que usó lo tenía marcado con leyendas / Redes Sociales|

Un dolor que aún no tiene explicación

Mientras se realizan los peritajes y se analiza el vehículo que Westman dejó en la escuela, el país vuelve a enfrentar una pregunta sin respuesta: ¿cómo detener estos ataques que cobran vidas cada vez con más frecuencia y brutalidad? “Absolutamente incomprensible”, así describió O’Hara este crimen que interrumpió no solo una misa, sino la vida de toda una comunidad.

