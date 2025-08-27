VIDEO / Masacre en escuela católica de Minneapolis: hay varios niños muertos y heridos

Lo que debía ser una mañana de oración y alegría para los niños de la Escuela Católica Annunciation, en Minneapolis, terminó convertido en una escena de horror. Un hombre armado abrió fuego con un rifle a través de las ventanas del templo durante la misa del miércoles, matando a dos niños e hiriendo a otros 17, según confirmaron las autoridades locales.

“El tirador disparó desde el costado de la iglesia directamente hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa”, informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, quien no ocultó su consternación: “La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”.

El atacante, un joven de poco más de 20 años que portaba también una escopeta y una pistola, se suicidó después del ataque. De acuerdo con O’Hara, el sujeto no tenía antecedentes penales conocidos, y las autoridades aún investigan el motivo detrás de la masacre.

Siete de los menores se encuentran en estado crítico

“Rezo por nuestros niños”

Los menores fallecidos tenían apenas 8 y 10 años. Al menos 10 niños se encuentran hospitalizados y otros siete están en estado crítico, según informó el obispo auxiliar Kevin Kenny. Otros cinco fueron trasladados al hospital Children’s Minnesota.

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en X el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien calificó la tragedia como “horrible”.

Las clases en la escuela habían comenzado apenas el lunes. En redes sociales circulaban imágenes de los pequeños sonrientes y vestidos con uniforme verde. El ataque ocurrió a las 8:15 de la mañana, justo durante la misa que la comunidad escolar celebra cada semana.

La policía investiga los motivos del ataque a la escuela cristiana

Ola de violencia en la ciudad

El tiroteo en Annunciation se suma a otros hechos violentos registrados en Minneapolis en menos de 24 horas. El martes, una persona murió y seis resultaron heridas frente a una secundaria. Horas más tarde, otras dos personas perdieron la vida en distintos tiroteos.

La Oficina Federal de Investigaciones ya se encuentra colaborando en la investigación. “Fui informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”, publicó el presidente Donald Trump en Truth Social. “¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”.

Aunque las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para el público, el miedo se ha apoderado de la comunidad.

EL PRESUNTO ASESINO YA TENÍA TODO PLANEADO

The suspected Minneapolis church shooter, Robin Westman, had a now-deleted YouTube channel with videos showing guns, a manifesto in Russian and English, and a church map. His content displayed extreme views, including pro-Russian, pro-Trans, pro-Communist, and anti-Trump,… pic.twitter.com/ESMCBj4H6M — Himanshu (@H_Singh1708) August 27, 2025

