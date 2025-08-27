Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por aranceles de Trump

Una nueva medida del gobierno de Donald Trump encendió las alertas en el comercio internacional: Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes provenientes del extranjero, sin importar su valor. La decisión ya tuvo su primera consecuencia en México: Correos de México suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia EE.UU. a partir del 27 de agosto de 2025.

Adiós a la exención de los 800 dólares

La medida responde a la Orden Ejecutiva 14324, emitida por Trump, que elimina la exención conocida como “de minimis”, la cual permitía ingresar mercancías de hasta 800 dólares sin pagar impuestos. A partir del 29 de agosto, todos los paquetes que entren a Estados Unidos —sin importar si valen 10 o 700 dólares— tendrán que pagar aranceles.

“En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

México busca una solución

El gobierno mexicano informó que mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y organismos internacionales de mensajería para definir nuevos procesos operativos que permitan reanudar los envíos de forma ordenada.

Mientras tanto, la suspensión temporal de Correos de México podría afectar directamente a miles de personas y pequeños negocios que dependen de este canal para enviar productos, regalos o documentos a territorio estadounidense.

¿Qué pasará con tus paquetes?

Todos los paquetes enviados desde México después del 27 de agosto quedarán en pausa hasta nuevo aviso.





Los paquetes enviados antes de esa fecha podrían experimentar retrasos o cargos imprevistos al llegar a EE.UU.





Las empresas privadas de mensajería (como DHL, FedEx o UPS) aún no han anunciado cambios, pero también estarán sujetas a los nuevos impuestos .





