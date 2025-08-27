Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por aranceles de Trump

Una nueva medida del gobierno de Donald Trump encendió las alertas en el comercio internacional: Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes provenientes del extranjero, sin importar su valor. La decisión ya tuvo su primera consecuencia en México: Correos de México suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia EE.UU. a partir del 27 de agosto de 2025.
Adiós a la exención de los 800 dólares
La medida responde a la Orden Ejecutiva 14324, emitida por Trump, que elimina la exención conocida como “de minimis”, la cual permitía ingresar mercancías de hasta 800 dólares sin pagar impuestos. A partir del 29 de agosto, todos los paquetes que entren a Estados Unidos —sin importar si valen 10 o 700 dólares— tendrán que pagar aranceles.
“En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
México busca una solución
El gobierno mexicano informó que mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y organismos internacionales de mensajería para definir nuevos procesos operativos que permitan reanudar los envíos de forma ordenada.
Mientras tanto, la suspensión temporal de Correos de México podría afectar directamente a miles de personas y pequeños negocios que dependen de este canal para enviar productos, regalos o documentos a territorio estadounidense.
¿Qué pasará con tus paquetes?
- Todos los paquetes enviados desde México después del 27 de agosto quedarán en pausa hasta nuevo aviso.
- Los paquetes enviados antes de esa fecha podrían experimentar retrasos o cargos imprevistos al llegar a EE.UU.
- Las empresas privadas de mensajería (como DHL, FedEx o UPS) aún no han anunciado cambios, pero también estarán sujetas a los nuevos impuestos.
