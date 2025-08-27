VIDEO: Vendedora ambulante es captada haciendo del baño frente a Bellas Artes

En redes sociales se ha hecho viral un video que ha generado muchas reacciones, especialmente de disgusto y sorpresa por dónde sucedió, ya que fue captada una vendedora de frituras haciendo del baño en plena vía pública, exactamente frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

El video fue compartido por el canal Yux Mx, que se dedica a mostrar diferentes aspectos de la CDMX, desde comida, personas o lugares, y que acumula miles de seguidores en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube.

La imagen fue captada mientras influencers grababan contenido/Facebook: YuxMx|

Captado en video: una escena impactante

Según se observa en el clip, uno de los creadores de contenido del canal habla frente a la cámara cuando, al fondo, se ve a una mujer —dedicada a la venta informal de frituras— haciendo sus necesidades fisiológicas en una bolsa de plástico.

“Íbamos caminando por Bellas Artes y, a un costado de un pequeño puesto de frituras, vimos a una señora que se bajó el pantalón. Pensamos que estábamos viendo mal, pero no… sacó una bolsa de plástico, la acomodó y empezó a hacer del baño, así, en plena calle, delante de todos”, se lee en la descripción del video.

Sin higiene ni discreción

El post también subraya la falta de higiene de la vendedora al terminar de hacer del baño:

“Lo más impactante fue que terminó, se levantó como si nada y nunca se lavó las manos, ni siquiera intentó cubrirse o disimular. De verdad fue una escena muy desagradable de presenciar”.

Bellas Artes es uno de los lugares más emblemáticos de toda la CDMX/Pixabay |

Reacciones en redes sociales

El video se ha hecho viral, generando un sinfín de reacciones, especialmente por la preocupación por la higiene de los puestos ambulantes, sobre todo en zonas tan concurridas como Bellas Artes.

Algunos comentarios que se leen en redes son:

“Para jamás comprar en ningún puesto del centro, gracias x compartir y alertarnos… qué peligro comprar frituras o cualquier otra botana, qué asco”.



“No solo en el centro, en cualquier lugar. La gente cochina se nota en su aspecto”.



“Aparte de la nula higiene, pésimo trato al cliente y a un costo elevadísimo”.



“Neta que por este tipo de videos jamás volví a comprar nada en la calle”.



Sin respuesta de las autoridades

Pese a lo viral del video, hasta ahora no se han pronunciado autoridades de la Ciudad de México ni de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica el puesto ambulante que aparece en el clip.

