Pago de pensión IMSS e ISSSTE: fechas confirmadas para septiembre 2025

Los adultos mayores que reciben pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán su depósito antes de que termine agosto. La institución informó que el pago correspondiente a septiembre se hará efectivo el viernes 29 de agosto de 2025, con lo que sus beneficiarios contarán con recursos disponibles para iniciar el mes.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago se dispersará el lunes 1 de septiembre, fecha que corresponde al primer día hábil del mes y que se mantiene dentro del esquema habitual de la institución.

Este calendario beneficia a los pensionados del ISSSTE al permitirles disponer de dinero con anticipación, mientras que los jubilados del IMSS podrán acceder a sus recursos desde el arranque de septiembre, sin cambios en las fechas ya establecidas.

Cabe señalar que el informe presidencial del 1 de septiembre no afectará las operaciones, por lo que ambos depósitos se realizarán conforme a lo programado.

Con estas fechas confirmadas, los más de 13 millones de jubilados y pensionados de ambas instituciones podrán organizar mejor sus gastos y planificar sus finanzas para el inicio del mes.

