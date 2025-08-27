Jessica Chastain elogia a Sheinbaum: “Me inspira y la admiro desde antes de su candidatura”

Jessica Chastain, la actriz a quien todos amamos desde Interstellar y The Help, sorprendió durante la promoción de su nueva película Dreams al declarar: “Admiro a Claudia (Sheinbaum), me inspira”, y confesar que ya la admiraba antes de que anunciara su candidatura a la presidencia.

La actriz está de visita en el país para promocionar "Dreams"/RS|

¿Qué dijo Jessica Chastain sobre la presidenta Sheinbaum?

En medio de la promo de Dreams en la CDMX, Chastain soltó:

“No bromeaba cuando dije que admiro mucho a Claudia. Creo que es muy inteligente. Y ya la conocía antes de que anunciara su candidatura. Me gusta lo que hace. Me inspira.”

Pero no se quedó ahí: resaltó que otras mujeres la inspiran —como su abuela, su mamá y la cineasta Kathryn Bigelow, “superhéroes” reales que hicieron posible que ella estudiara y saliera de ciclos difíciles.

Su amor por México

Chastain también aprovechó el momento para decir durante el evento:

“¡Amo México! Vivía aquí de niña… tantas veces he estado… Amo la gente, la comida, la cultura. La CDMX es, hoy por hoy, la ciudad más emocionante del mundo (restaurantes, galerías, todo)”

Harvard en el radar (pero sin afán político)

Además, Jessica anunció que va por un posgrado en Administración Pública en Harvard, aunque aclaró que no es para meterse a la política, sino para tener herramientas y cuestionar desde el cine o cualquier otra trinchera.

“Me gusta lo que está haciendo y me inspira”



Jessica Chastain, actriz ganadora del Oscar, destaca que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum @Claudiashein es una inspiración*



“Creo que es tan inteligente y yo estaba al tanto de ella antes de que anunciará que iba a ser… pic.twitter.com/MpiAINOmqO — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 26, 2025

¿Y qué onda con Dreams?

La cinta se estrena el próximo 11 de septiembre en México. Cuenta la historia de Jennifer (Chastain), una mujer blanca de alta sociedad, y Fernando (Isaac Hernández), bailarín mexicano en busca de éxito en EU. Una relación romántica que refleja—con un giro de poder e idas y venidas—las tensiones y desigualdades entre los dos países. Vámonos preparando emocionalmente.

La cinta se estrena el próximo 11 de septiembre en México/IMDb|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo saber si tu medidor digital de la CFE registra una fuga de luz en casa?