¿Cómo saber si tu medidor digital de la CFE registra una fuga de luz en casa?

Una fuga eléctrica ocurre cuando la corriente se desvía de su circuito normal debido a cables dañados o instalaciones defectuosas. El resultado es que tu medidor sigue registrando consumo aun cuando todos los aparatos están apagados, lo que encarece el costo en tu recibo de luz.

La CFE también avanza en la instalación de medidores inteligentes con lecturas remotas, que detectan anomalías y consumos irregulares.

Cómo detectarla paso a paso

Desconecta todos los aparatos y apaga las luces de tu hogar. Revisa el medidor digital: si las cifras siguen avanzando o los indicadores permanecen activos, hay señales de una fuga. Vuelve a conectar los dispositivos uno por uno para identificar si alguno provoca un consumo irregular. Si el medidor no se detiene aunque todo esté apagado, la falla probablemente está en la instalación eléctrica del domicilio.

Además de las fugas, existe el llamado consumo fantasma: aparatos como televisores, consolas o cargadores conectados que siguen usando electricidad aun cuando están apagados. Para evitarlo, lo ideal es desconectar los equipos por completo o usar regletas con interruptor.

Antes de aceptar la sustitución de tu medidor, verifica que el personal presente credencial oficial.

Si el medidor registra actividad sin tener nada conectado, lo recomendable es llamar a un electricista certificado, ya que una fuga puede representar riesgos como cortocircuitos o incendios.

La CFE también avanza en la instalación de medidores inteligentes con lecturas remotas, que detectan anomalías y consumos irregulares. Antes de aceptar la sustitución de tu medidor, verifica que el personal presente credencial oficial y número de orden asociado a tu domicilio.

Si el medidor registra actividad sin tener nada conectado, lo recomendable es llamar a un electricista certificado.

