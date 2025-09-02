15 Septiembre CDMX: Así puedes ver los fuegos artificiales desde la Torre Latino

Este 15 de septiembre de 2025, la Torre Latinoamericana ofrecerá una forma distinta de celebrar las fiestas patrias: abrirá sus pisos 37, 42 y 43 como mirador exclusivo para observar desde las alturas el espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el Zócalo capitalino.

El acceso será de 22:00 a 23:30 horas. / Pixabay

El acceso será de 22:00 a 23:30 horas, con un costo de 300 pesos por persona. Los organizadores han confirmado que la venta de boletos es en línea y que el cupo es limitado, por lo que recomiendan adquirirlos con anticipación para asegurar un lugar en este punto privilegiado del Centro Histórico.

Como parte de las reglas, no se permitirá el uso de trípodes ni cámaras profesionales dentro del mirador. Aunque el piso 44 permanecerá cerrado, los asistentes podrán disfrutar de la misma vista panorámica de la ciudad desde los niveles habilitados.

Los organizadores han confirmado que la venta de boletos es en línea y que el cupo es limitado. / Pixabay

Con esta propuesta, la Torre Latino se convierte en uno de los espacios más atractivos para conmemorar la noche del Grito, ofreciendo una perspectiva única de la capital mexicana y un ambiente seguro para vivir de cerca una de las celebraciones más esperadas del año.

Además del espectáculo pirotécnico, quienes acudan tendrán la posibilidad de disfrutar la iluminación especial del Centro Histórico, una vista que abarca desde Paseo de la Reforma hasta Bellas Artes, reforzando la experiencia de una noche que combina tradición, historia y la energía vibrante de la ciudad.

Además del espectáculo pirotécnico, quienes acudan tendrán la posibilidad de disfrutar la iluminación especial del Centro Histórico. / Pixabay