¿Qué es la rabia en humanos y cómo identificar sus síntomas?

¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si te mordiera un animal infectado? La rabia es una enfermedad que puede sonar lejana, pero la realidad es que todavía existe y puede ser mortal. Lo bueno es que si sabes cómo identificarla y actuar a tiempo, puedes protegerte y proteger a quienes quieres.

La rabia humana es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y puede terminar siendo fatal / iStock|

¿Qué es la rabia?

La rabia humana es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y puede terminar siendo fatal. Se transmite principalmente a través de mordidas o arañazos de animales infectados, como perros, gatos, murciélagos y otros mamíferos.

El virus entra en tu cuerpo cuando la saliva de un animal infectado toca una herida abierta o tus ojos, nariz o boca / iStock|

¿Cómo se contagia?

El virus entra en tu cuerpo cuando la saliva de un animal infectado toca una herida abierta o tus ojos, nariz o boca. También puede pasar por arañazos de animales infectados. Por eso, incluso un contacto pequeño puede ser riesgoso.

Síntomas de la rabia

Los síntomas no aparecen de inmediato; generalmente tardan entre 1 y 3 meses después de la exposición. Van evolucionando en fases:

1. Al principio:

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

Dolor o picazón en el lugar de la mordida

2. Fase nerviosa:

Ansiedad y confusión

Agitación y alucinaciones

Hidrofobia (miedo al agua)

Parálisis progresiva

3. Fase grave:

Coma

Parálisis total

Muerte

Si los síntomas aparecen, la enfermedad casi siempre es mortal / iStock|

Un problema que afecta al mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la rabia sigue siendo un problema de salud pública en más de 150 países y territorios.

Cada año, esta enfermedad provoca decenas de miles de muertes .

Alrededor del 40% de las víctimas son niños menores de 15 años .

Se calcula que 59 mil personas mueren al año por rabia, aunque la cifra real podría ser mayor por los casos que no se reportan.

Cómo prevenir la rabia

Vacuna a tus mascotas contra la rabia y mantén sus vacunas al día.

Evita acercarte a animales callejeros o salvajes.

Si un animal te muerde o araña, ve de inmediato al médico .

Mantén limpias las coladeras y elimina charcos donde puedan reproducirse animales portadores del virus.

