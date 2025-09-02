¿Se puede tramitar la credencial INAPAM en línea en 2025?

Aunque circula la idea de que la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede solicitarse por internet, la realidad es que el trámite únicamente se realiza de manera presencial. Para ello, los adultos mayores deben acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar, disponibles en todo el país y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Requisitos básicos para obtener la credencial

La credencial está dirigida a personas de 60 años o más y se entrega el mismo día de la solicitud, siempre que se presenten los siguientes documentos:

* Acta de nacimiento legible

* Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, entre otros)

* CURP actualizada

* Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

* Fotografía tamaño infantil a color, fondo blanco, sin lentes ni gorra

* Número telefónico de contacto

El proceso es gratuito y, en la mayoría de los módulos, el horario de atención va de lunes a viernes, entre las 08:00 y 16:00 horas.

Beneficios de la credencial INAPAM

Contar con esta identificación permite acceder a descuentos en transporte público y foráneo, servicios médicos, farmacias, supermercados, productos básicos, además de reducciones en pagos de servicios en algunas entidades. También abre la puerta a actividades culturales, recreativas y programas de apoyo social dirigidos a personas mayores.



