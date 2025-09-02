Yeri Mua recibirá seguridad del gobierno de Veracruz tras amenazas

Yeri Mua recibirá seguridad del gobierno de su natal Veracruz, luego de que revelara haber sido amenazada por parte de un influencer y su grupo de seguidores.

Todo surge a partir de que la cantante compartió en sus redes sociales que recibió varios mensajes amenazantes para no presentarse en el concierto que tiene programado el próximo 14 de septiembre en Tijuana, aparentemente por parte del grupo de seguidores del influencer Lonche, conocidos como los F.E.S.

La gobernadora responde

Sobre esta situación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, fue cuestionada sobre si brindaría seguridad a Yeri Mua, toda vez que la cantante y youtuber es originaria de ese estado.

La gobernadora de Veracruz garantizó seguridad para la artista/X

“Se la damos (protección), sí, por supuesto. Es una gran artista”, comentó la mandataria, sin dar más detalles.

¿Por qué fue amenazada Yeri Mua?

Todo habría comenzado durante una fiesta en yate en Miami, el pasado 24 de agosto, en la que Yeri Mua y Lonche de Huevito convivieron con otros influencers. Sin embargo, él la habría molestado en varias ocasiones durante ese día, por lo que ella, en respuesta, buscó a la pareja del streamer para mostrarle evidencias de una supuesta infidelidad de Lonche, ocurrida la noche del evento de box Supernova: Orígenes.

El influencer Lonche tuvo un problema con Yeri Mua/IG: @lonchedehuevito

Tras ese episodio, Yeri Mua asegura que recibió videos, fotografías y mensajes amenazantes de parte de los fans de Lonche, exigiéndole que no se presentara en Tijuana.

Yeri no se intimida

Yeri Mua ha declarado que hace responsable al influencer Lonche de cualquier daño que pudiera sufrir ella o las personas cercanas a ella.

Yeri Mua sí se presentará en Tijuana el 14 de septiembre/IG: @yerimua

“Cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”, reiteró.

A pesar de todo, ratificó que su presentación en Tijuana sigue en pie para el 14 de septiembre.