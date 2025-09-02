Metro CDMX: Línea 3 ya tiene fecha para cerrar por obras de modernización

Presta atención, porque si eres usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ya hay fecha estimada para el cierre de la Línea 3, que será sometida a trabajos de modernización.

Informe de Clara Brugada detalla las obras

En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, se incluye información relacionada con las obras en el Metro. Se señala concretamente que en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, habrá cierres programados de estaciones para realizar trabajos de:

Rehabilitación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización

Modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad

Adquisición de 45 trenes nuevos.

Serán varios trabajos de modernización así como la compra de trenes nuevos/Pixabay

Línea 3: la segunda más usada del sistema

Entre enero y mayo de 2025, la Línea 3 movilizó a 72.3 millones de personas, siendo la segunda con más pasajeros, solo por detrás de la Línea 2, que tuvo 88.5 millones de usuarios.

En ese mismo periodo, se informa que “se llevaron a cabo estudios técnicos especializados que permitirán definir con precisión el alcance de las obras requeridas”, según el documento oficial.

La Línea 3 es la segunda más utilizada en el Metro de la CDMX/Pixabay

Fechas estimadas del cierre y licitación

El informe agrega que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se llevará a cabo una licitación pública para definir qué empresa realizará los trabajos de modernización. “El inicio de la obra está previsto para diciembre de 2026”, se lee en el documento.

Será en diciembre de 2026 cuando cierren la Línea 3 del Metro/Pixabay

¿Qué pasa con las otras líneas?