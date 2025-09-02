Metro CDMX: Línea 3 ya tiene fecha para cerrar por obras de modernización

Presta atención, porque si eres usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ya hay fecha estimada para el cierre de la Línea 3, que será sometida a trabajos de modernización.
Informe de Clara Brugada detalla las obras
En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, se incluye información relacionada con las obras en el Metro. Se señala concretamente que en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, habrá cierres programados de estaciones para realizar trabajos de:
- Rehabilitación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización
- Modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad
- Adquisición de 45 trenes nuevos.
Línea 3: la segunda más usada del sistema
Entre enero y mayo de 2025, la Línea 3 movilizó a 72.3 millones de personas, siendo la segunda con más pasajeros, solo por detrás de la Línea 2, que tuvo 88.5 millones de usuarios.
En ese mismo periodo, se informa que “se llevaron a cabo estudios técnicos especializados que permitirán definir con precisión el alcance de las obras requeridas”, según el documento oficial.
Fechas estimadas del cierre y licitación
El informe agrega que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se llevará a cabo una licitación pública para definir qué empresa realizará los trabajos de modernización. “El inicio de la obra está previsto para diciembre de 2026”, se lee en el documento.
¿Qué pasa con las otras líneas?
- Línea B: Tiene un avance del 60% en su proyecto de rehabilitación, con un presupuesto cercano a 300 millones de pesos.
- Línea 1: Se menciona que “continúan los trabajos de rehabilitación del tramo Chapultepec-Observatorio”, que se integrará con el Tren Interurbano México–Toluca (El Insurgente), sin fecha de reapertura.
- Línea 12: Continúan las obras de ampliación para conectar Mixcoac con la terminal Observatorio, sin fecha estimada de finalización.