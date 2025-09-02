Semana Nacional de Salud 2025: fechas, vacunas y detecciones en todo México

La Secretaría de Salud Pública (SSa) ha anunciado la realización de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo México. Esta jornada busca acercar servicios de salud gratuitos a la población, promoviendo la prevención y atención temprana de enfermedades.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025/X: @SSalud_mx

La jornada se desarrollará en las 32 entidades federativas, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios, con la participación de hospitales, centros de salud, escuelas, plazas públicas y brigadas móviles.

Servicios disponibles

Durante esta semana, se ofrecerán:

Vacunas : Para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Entre ellas: sarampión, rubéola, poliomielitis, rotavirus, neumococo, influenza, Tdpa y VPH.

Detecciones y chequeos médicos : Presión arterial, glucosa, VIH, salud bucal y nutrición.

Talleres educativos: Prevención de adicciones, hábitos saludables, salud mental y sexual, y promoción de actividad física.

El lema de esta edición es “Unidas y unidos por tu salud. Construyendo Bienestar”/X: @SSalud_mx

Prioridades de salud

Este año, la campaña se enfoca en:

Prevención y detección temprana de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades renales .

Fortalecimiento de la vacunación y salud materno-infantil.

Promoción de estilos de vida saludables , incluyendo alimentación balanceada y actividad física.

Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico.

Dónde acudir

Los servicios estarán disponibles en: