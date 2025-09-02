Semana Nacional de Salud 2025: fechas, vacunas y detecciones en todo México

La Semana Nacional de Salud 2025 ofrecerá vacunas, detecciones y talleres preventivos en todo México

Laura Reyes Medrano
2 de Septiembre de 2025
Semana Nacional de Salud 2025: fechas, vacunas y detecciones en todo México
México lanza la Semana de Salud con meta de 20 millones de personas | iStock

La Secretaría de Salud Pública (SSa) ha anunciado la realización de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo México. Esta jornada busca acercar servicios de salud gratuitos a la población, promoviendo la prevención y atención temprana de enfermedades.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025/X: @SSalud_mx
Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025/X: @SSalud_mx

La jornada se desarrollará en las 32 entidades federativas, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios, con la participación de hospitales, centros de salud, escuelas, plazas públicas y brigadas móviles.

Servicios disponibles

Durante esta semana, se ofrecerán:

  • Vacunas: Para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Entre ellas: sarampión, rubéola, poliomielitis, rotavirus, neumococo, influenza, Tdpa y VPH.

  • Detecciones y chequeos médicos: Presión arterial, glucosa, VIH, salud bucal y nutrición.

  • Talleres educativos: Prevención de adicciones, hábitos saludables, salud mental y sexual, y promoción de actividad física.

El lema de esta edición es “Unidas y unidos por tu salud. Construyendo Bienestar”/X: @SSalud_mx
El lema de esta edición es “Unidas y unidos por tu salud. Construyendo Bienestar”/X: @SSalud_mx

Prioridades de salud

Este año, la campaña se enfoca en:

  • Prevención y detección temprana de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades renales.

  • Fortalecimiento de la vacunación y salud materno-infantil.

  • Promoción de estilos de vida saludables, incluyendo alimentación balanceada y actividad física.

  • Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico.

 

Dónde acudir

Los servicios estarán disponibles en:

 

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuándo entra en vigor el MTU y cómo afectará a tus transferencias bancarias en México?

Contra | 02/09/2025

¿Cuándo entra en vigor el MTU y cómo afectará a tus transferencias bancarias en México?
No te pierdas estos fenómenos astronómicos en México: Equinoccio, Luna de Maíz y más

Contra | 02/09/2025

No te pierdas estos fenómenos astronómicos en México: Equinoccio, Luna de Maíz y más
La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados

Contra | 02/09/2025

La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados
Te recomendamos
¿Cuándo entra en vigor el MTU y cómo afectará a tus transferencias bancarias en México?
Salud

LO ÚLTIMO

 