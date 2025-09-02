Semana Nacional de Salud 2025: fechas, vacunas y detecciones en todo México

La Secretaría de Salud Pública (SSa) ha anunciado la realización de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo México. Esta jornada busca acercar servicios de salud gratuitos a la población, promoviendo la prevención y atención temprana de enfermedades.
La jornada se desarrollará en las 32 entidades federativas, 242 jurisdicciones sanitarias y 2,478 municipios, con la participación de hospitales, centros de salud, escuelas, plazas públicas y brigadas móviles.
Servicios disponibles
Durante esta semana, se ofrecerán:
Vacunas: Para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Entre ellas: sarampión, rubéola, poliomielitis, rotavirus, neumococo, influenza, Tdpa y VPH.
Detecciones y chequeos médicos: Presión arterial, glucosa, VIH, salud bucal y nutrición.
Talleres educativos: Prevención de adicciones, hábitos saludables, salud mental y sexual, y promoción de actividad física.
Prioridades de salud
Este año, la campaña se enfoca en:
Prevención y detección temprana de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades renales.
Fortalecimiento de la vacunación y salud materno-infantil.
Promoción de estilos de vida saludables, incluyendo alimentación balanceada y actividad física.
Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico.
Dónde acudir
Los servicios estarán disponibles en:
Centros de salud de primer nivel y hospitales generales.
Plazas públicas, parques y escuelas habilitadas como sedes.
Brigadas móviles en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.
Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar.#DrRamiroLópezElizalde #SaludHumanista #SNSP2025 pic.twitter.com/RrqfqaDIwh
— Ramiro López Elizalde (@RamiroLopezE) September 2, 2025