Monto Transaccional del Usuario (MTU): cuándo entra en vigor y cómo afectará tus transferencias bancarias

El sistema bancario en México se prepara para una transformación clave en materia de seguridad digital. El Monto Transaccional del Usuario (MTU) será obligatorio para todas las instituciones financieras a partir del 1° de octubre de 2025, y permitirá a cada cliente establecer un tope máximo para transferencias, pagos y operaciones en línea.

¿Cómo impactará el MTU en tus transferencias bancarias?

De acuerdo con las disposiciones de Banco de México, el MTU funcionará como un candado personalizable que cada usuario podrá activar desde la banca móvil o en línea. Podrá configurarse por operación o de manera periódica (diaria, semanal o mensual), aplicando a movimientos como SPEI, CoDi, pagos de servicios, transferencias a tarjetas o cuentas nuevas en otros bancos.

Si el usuario no define un límite antes del 30 de septiembre, el sistema aplicará de forma automática un tope de 1 500 UDIS, equivalentes a alrededor de 12 800 pesos con el valor actual. A partir del 1° de enero de 2026, los bancos estarán facultados para asignar un MTU con base en el historial transaccional de cada cliente.

Aunque el uso del MTU no es obligatorio para los clientes, sí lo es para los bancos habilitar esta función. El objetivo central es reducir el riesgo de fraudes, operaciones atípicas y transferencias accidentales, brindando mayor control al usuario sobre el manejo de su dinero en entornos digitales.

Con esta medida, la banca mexicana se suma a una tendencia internacional que busca fortalecer la seguridad en la era de la digitalización financiera, donde cada vez más usuarios realizan transacciones desde dispositivos móviles.

Seguridad y control en tus finanzas digitales

El MTU no solo representa un límite en tus transferencias, sino también una herramienta para tener mayor control sobre tus finanzas digitales. Al establecer un monto máximo por operación, los usuarios pueden reducir riesgos de fraude y proteger su dinero ante posibles intentos de robo o estafas electrónicas.

Expertos recomiendan revisar periódicamente el límite configurado y ajustarlo según tus necesidades, especialmente si realizas pagos frecuentes o transacciones de mayor monto. De esta manera, el MTU se convierte en un aliado para la gestión segura de tus recursos, fomentando una mayor responsabilidad y conciencia financiera en el uso de herramientas digitales.

Además, contar con un límite personalizado permite a los bancos identificar patrones de operación inusuales de manera más eficiente, agilizando la detección de transacciones sospechosas y ofreciendo alertas tempranas a los usuarios. Con esta medida, la banca digital en México avanza hacia un modelo más seguro, moderno y confiable para todos los clientes.

