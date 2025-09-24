Compartir tu ubicación en tiempo real: ¿una herramienta útil o un riesgo latente?

En la era digital, compartir nuestra ubicación en tiempo real se ha vuelto una práctica común. Aplicaciones de mensajería y transporte ofrecen esta función para facilitar la navegación y la coordinación con amigos. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten sobre los riesgos asociados a esta práctica.

Para reducir riesgos al compartir la ubicación en tiempo real, los expertos sugieren adoptar medidas de seguridad. / Pixabay

¿Por qué compartir tu ubicación puede ser peligroso?

Exponer la localización exacta de una persona en tiempo real la convierte en un blanco vulnerable para distintos tipos de

ciberdelitos. Entre ellos, destacan el acoso y los delitos físicos, ya que al revelar datos sensibles se facilita el acceso a información crítica.

Gilberto Fragoso, especialista en Seguridad de la Información, señala que, aunque aplicaciones como WhatsApp o Messenger son seguras en cuanto al manejo de datos, los usuarios pueden exponerse involuntariamente al compartir fotos que contienen metadatos. Estos metadatos, generados por el GPS de los dispositivos, revelan coordenadas muy precisas que, dependiendo de la red social, pueden quedar expuestas. "Si no eres cuidadoso, alguien podría obtener tu localización con solo analizar una imagen", alertó Fragoso.

¿Qué riesgos conlleva compartir tu ubicación en tiempo real?

Marisol Sánchez, policía primera del área de prevención en la Policía Cibernética de la Ciudad de México, destaca que este hábito también puede exponer a los usuarios a robos de casa-habitación. "Publicar que estamos de vacaciones en tiempo real es abrir la puerta a la delincuencia. Lo recomendable es subir esa información después, nunca en el momento".

Además, compartir la ubicación en tiempo real puede facilitar el seguimiento no deseado por parte de desconocidos, aumentando el riesgo de acoso o incluso de delitos físicos.

Exponer la localización exacta de una persona en tiempo real la convierte en un blanco vulnerable para distintos tipos de ciberdelitos. / Pixabay

Recomendaciones para proteger tu ubicación y privacidad

Para reducir riesgos al compartir la ubicación en tiempo real, los expertos sugieren adoptar medidas de seguridad sencillas pero efectivas:

1. Controla los permisos de tus aplicaciones: verifica qué apps tienen acceso al GPS y limita el uso solo a las necesarias.

2. Activa la ubicación temporalmente: en lugar de mantenerla activa todo el tiempo, habilítala solo cuando sea imprescindible.

3. Cuida lo que publicas en redes: evita fotos o publicaciones que puedan revelar tu posición exacta en el momento.

4. Revisa la configuración de privacidad: asegúrate de que tus perfiles en redes sociales y aplicaciones no permitan compartir tu ubicación con desconocidos.

5. Usa herramientas de seguridad adicionales: aplicaciones de protección y VPN pueden ayudar a resguardar tus datos frente a accesos no autorizados.

6. Monitorea la actividad sospechosa: si notas movimientos extraños o accesos desconocidos, actúa de inmediato y considera reportarlo a las autoridades.

Estas medidas permiten aprovechar la tecnología sin comprometer la seguridad personal, manteniendo el control sobre quién y cómo puede acceder a tu ubicación.

aplicaciones como WhatsApp o Messenger son seguras en cuanto al manejo de datos. / Pixabay

¿Es seguro compartir tu ubicación en tiempo real?

La clave está en ser conscientes de los peligros y actuar con precaución digital para mantener la seguridad personal. Compartir la ubicación en tiempo real puede ser de gran ayuda, pero también implica riesgos que cada usuario debe considerar antes de activar esta función.

Activa la ubicación temporalmente: en lugar de mantenerla activa todo el tiempo, habilítala solo cuando sea imprescindible. / Pixabay