Ser virgen: La causa del ataque de Lex Ashton en CCH; “Nunca en mi vida he recibido amor de una mujer”

Poco a poco van surgiendo más detalles sobre la tragedia en CCH Sur, revelándose ahora la presunta causa que llevó a Lex Ashton ‘N’, de 19 años, a agredir hasta matar con arma blanca a un compañero de escuela (Jesús Israel, de 16 años), así como a lesionar a la novia de éste y a un trabajador de la UNAM. Y todo por una razón que lo agobiaba profundamente: era virgen.

“Ya estoy harto de este mundo”

Previo al ataque cometido el pasado lunes 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, Lex Ashton ‘N’ ya había dado señales claras de lo que planeaba. No sólo subió fotos con armas como navajas, una guadaña y gas pimienta que presumió en Facebook horas antes (y que ya han sido ampliamente difundidas), también dejó mensajes reveladores.

Lex Ashton compartía este tipo de fotos en redes.

De acuerdo con el reportero de nota roja Antonio Nieto, Lex escribió mensajes en grupos de WhatsApp y Reddit donde mostraba un profundo enojo hacia las mujeres y los llamados ‘chads’ (jóvenes populares con vida sexual activa), identificándose con los ‘incels’, jóvenes que aseguran no tener relaciones sentimentales o sexuales con mujeres.

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi puta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los Chads pueden disfrutar de los folds y yo no”, fue uno de los mensajes de Lex Ashton ‘N’.

Este fue el mensaje que advirtió las intenciones del joven.

“No pienso irme solo”

En un grupo de Facebook llamado Farmacia Curincels —donde se reúnen ‘incels’ y ‘curifeos’ (término que se usa para describir a jóvenes poco agraciados físicamente o socialmente aislados)—, Lex expresó su deseo de cometer un ataque y luego quitarse la vida.

“Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo, ni familia, ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, escribió.

Estas fueron las armas que utilizó para realizar el ataque.

Y cerró con una frase aún más inquietante:

“Doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo”.

La madre sí alertó, pero nadie actuó

A estos mensajes que nadie atendió, y que pudieron haber evitado la tragedia, se suma la declaración de la madre de Lex Ashton ‘N’, quien informó a la Fiscalía de Justicia de la CDMX que vio a su hijo salir armado rumbo al CCH Sur y que incluso llamó al 911 para alertar a las autoridades.

“La mujer le dijo a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que temía que su hijo se hiciera daño a él mismo o a otra persona”, reveló el periodista Carlos Jiménez.

Lex Ashton sigue hospitalizado, pero bajo custodia.

¿El agresor sigue hospitalizado?

Hasta el momento se sabe que Lex Ashton ‘N’ continúa hospitalizado debido a las lesiones que sufrió en ambas piernas al lanzarse de un edificio del CCH Sur para intentar escapar. Se encuentra custodiado por policías y se espera que enfrente un proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones, ya que es mayor de edad.