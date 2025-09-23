Estudiante muerto en CCH Sur estaba con su novia comiendo chicharrones al momento del ataque, según testigo

Lex Ashton ’N’ también intentó agredir a la pareja de la víctima, pero la chica se defendió y escapó

La tragedia en el plantel de la UNAM conmocionó a todo el país. | UNAM
Geovanni Rodríguez Catarino
23 de Septiembre de 2025

Han surgido más detalles sobre el ataque en el CCH Sur que dejó un estudiante muerto y a un trabajador de la UNAM lesionado. De acuerdo con la versión de un testigo, la víctima, un joven de 16 años, estaba acompañado de su novia y comía chicharrones cuando Lex Ashton ‘N’ lo atacó a puñaladas.

Según confirmó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, alrededor de las 13:00 horas del lunes 22 de septiembre, en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, Lex Ashton ‘N’, de 19 años, presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel ‘N’, de 16 años, quien murió al instante.

Fiscalía ya investiga cuál fue el motivo del ataque estudiantil/X
En su intento por detener al agresor, Armando ‘N’, un trabajador de la UNAM de 65 años, también resultó lesionado con la misma arma.

El presunto atacante se lanzó desde un edificio para intentar escapar y sufrió lesiones en ambas piernas, por lo que fue hospitalizado y permanece bajo custodia.

“Estaban comiendo lagrimitas”: relato de un testigo

En redes sociales comenzó a circular un supuesto mensaje de WhatsApp escrito por un profesor del CCH Sur, donde relata con detalle los hechos desde el punto de vista de la novia de la víctima.

“Hola chavos, les comparto, de primera mano, lo que sucedió. Yo estaba saliendo en el estacionamiento y estuve con Guadalupe (la novia del chico asesinado)”, comienza el mensaje.

Esta fue una de las imágenes que compartió el presunto agresor horas antes/Facebook
Según el relato, Jesús Israel estaba sentado en la banqueta comiendo lagrimitas con su novia cuando Lex Ashton ‘N’ lo sorprendió:

“Comenzó golpeándolo y después sacó un cuchillo. Lamentablemente lo apuñaló en el cuello y dos veces en el abdomen, ante la presencia de su novia, quien comenzó a gritar y pedir auxilio”.

El testimonio también afirma que el agresor intentó atacar a la joven, pero ella logró defenderse y escapar.

Lex Ashton ’N’ está hospitalizado en calidad de custodiado/Facebook
Mensajes previos y señales en redes sociales

Aunque el motivo del ataque aún no ha sido revelado, se sabe que Lex Ashton ‘N’ compartió horas antes del crimen varias imágenes perturbadoras en un perfil de Facebook, donde presumía:

  • Una guadaña
  • Dos navajas
  • Gas pimienta
  • Una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” (matanza, en inglés)

También dejó un mensaje críptico:

“Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, lo que podría haber sido una advertencia de lo que planeaba cometer.

