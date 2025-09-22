Estudiante de CCH Sur muere apuñalado por compañero que ingresó disfrazado a la escuela

La tarde de este lunes, la comunidad estudiantil de la UNAM está de luto, luego de que un alumno del CCH Sur perdiera la vida tras ser apuñalado por un compañero, quien ingresó al plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México vestido completamente de negro y con una máscara de fantasma.

Ataque en el estacionamiento del plantel

Los primeros reportes indican que, pasada la 1:00 PM, un joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades se encontraba en el estacionamiento, cuando fue atacado con un arma blanca por otro alumno. La agresión fue tan grave que el joven perdió la vida casi al instante debido a la profundidad de las heridas.

Peritos llegaron al plantel para levantar el cuerpo sin vida/X

El agresor intentó escapar, pero resultó herido

El presunto atacante emprendió la huida, pero en su camino un trabajador de la UNAM intentó detenerlo. Este empleado también fue lesionado con la misma arma blanca y requirió atención médica hospitalaria.

El presunto agresor intentó escapar lanzándose de lo alto de un edificio/X

El agresor, al verse acorralado, subió a lo más alto de un edificio del CCH Sur y saltó hacia un andamio para intentar escapar. Sin embargo, se fracturó ambas piernas por la caída, lo que le impidió continuar con su fuga.

Policía y autoridades intervienen

Autoridades del plantel dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que elementos de la policía capitalina acudieron al lugar para comenzar las indagatorias.

“Personal de la #SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia #JardinesDelPedregal, en la alcaldía @Alcaldia_Coy, debido al reporte de una persona lesionada […] el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador resultó herido al intentar contener al probable responsable […]”, informó la SSC.

El presunto agresor fue trasladado al hospital bajo custodia policial para ser atendido por las fracturas en las piernas.

La UNAM confirmó el deceso y suspendió las clases en el CCH Sur/X

La UNAM suspende clases y condena la violencia

La UNAM emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento del estudiante, aunque sin revelar su identidad. Además, se anunció que las clases fueron suspendidas en el CCH Sur hasta nuevo aviso.