¡Otra vez! Pipa vuelca al intentar ganarle el paso a tren en Ecatepec

La pesada unidad quedó sobre la Vía Morelos, pero por fortuna no se reportan daños ni personas lesionadas

¡Otra vez! Pipa vuelca al intentar ganarle el paso a tren en Ecatepec
La pipa fue chocada y terminó volcada por un tren de carga. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
22 de Septiembre de 2025

Una más de pipas… y es que la mañana de este lunes fue reportado un accidente en la Vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando una pipa intentó ganarle el paso a un tren, lo que terminó con la unidad volcada tras ser arrollada. Por fortuna, ya no llevaba carga.

Testigos aseguran que la pipa le quiso ganar el paso al tren/X
Testigos aseguran que la pipa le quiso ganar el paso al tren/X

Fue alrededor del mediodía que, de acuerdo con testigos, la pipa intentó cruzar la vía justo cuando la locomotora estaba a punto de pasar. El conductor aceleró, pero no logró su cometido, por lo que el tren impactó la parte trasera del camión, arrastrándolo varios metros antes de provocar su volcadura.

Había descargado hipoclorito de sodio

La pipa se dirigía hacia la Ciudad de México después de haber descargado hipoclorito de sodio, un compuesto químico utilizado como desinfectante, blanqueador y para la purificación de agua.

El chófer de la pipa presentó lesiones leves y fue detenido/X
El chófer de la pipa presentó lesiones leves y fue detenido/X

Por fortuna, el aparatoso accidente no provocó daños mayores. El chofer de la pipa fue atendido por paramédicos por lesiones leves y posteriormente fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Afectaciones viales en Tulpetlac

Elementos de la policía municipal, bomberos y Protección Civil llegaron a la zona para reincorporar la pipa y limpiar el área. Se realizaron cortes a la circulación en la Vía Morelos, en la zona de Tulpetlac con dirección a la Ciudad de México, lo que afectó principalmente a quienes se dirigían a Cerro Gordo o a las estaciones del Metro Martín Carrera e Indios Verdes.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO: Exesposo de Débora Estrella rompe el silencio sobre su muerte durante su noticiario en vivo

Contra | 22/09/2025

VIDEO: Exesposo de Débora Estrella rompe el silencio sobre su muerte durante su noticiario en vivo
SEP confirma otro puente vacacional para septiembre 2025

Contra | 22/09/2025

SEP confirma otro puente vacacional para septiembre 2025
Tren Suburbano: Usuarios reportan caos y retrasos de hasta dos horas

Contra | 22/09/2025

Tren Suburbano: Usuarios reportan caos y retrasos de hasta dos horas
Te recomendamos
VIDEO: Exesposo de Débora Estrella rompe el silencio sobre su muerte durante su noticiario en vivo
Ciudad de México
Tendencias

LO ÚLTIMO

 