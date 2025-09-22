¡Otra vez! Pipa vuelca al intentar ganarle el paso a tren en Ecatepec

Una más de pipas… y es que la mañana de este lunes fue reportado un accidente en la Vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando una pipa intentó ganarle el paso a un tren, lo que terminó con la unidad volcada tras ser arrollada. Por fortuna, ya no llevaba carga.

Fue alrededor del mediodía que, de acuerdo con testigos, la pipa intentó cruzar la vía justo cuando la locomotora estaba a punto de pasar. El conductor aceleró, pero no logró su cometido, por lo que el tren impactó la parte trasera del camión, arrastrándolo varios metros antes de provocar su volcadura.

Había descargado hipoclorito de sodio

La pipa se dirigía hacia la Ciudad de México después de haber descargado hipoclorito de sodio, un compuesto químico utilizado como desinfectante, blanqueador y para la purificación de agua.

Por fortuna, el aparatoso accidente no provocó daños mayores. El chofer de la pipa fue atendido por paramédicos por lesiones leves y posteriormente fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Afectaciones viales en Tulpetlac

Elementos de la policía municipal, bomberos y Protección Civil llegaron a la zona para reincorporar la pipa y limpiar el área. Se realizaron cortes a la circulación en la Vía Morelos, en la zona de Tulpetlac con dirección a la Ciudad de México, lo que afectó principalmente a quienes se dirigían a Cerro Gordo o a las estaciones del Metro Martín Carrera e Indios Verdes.