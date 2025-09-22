VIDEO: Exesposo de Débora Estrella rompe el silencio sobre su muerte durante su noticiario en vivo

Con voz entrecortada, visible nerviosismo y mirando de frente a la cámara, el periodista José Luis García aprovechó su noticiario en Televisa Monterrey para romper el silencio sobre la muerte de Débora Estrella, también conductora de noticias y quien fuera su esposa durante 10 años.

Durante la emisión, expresó sus condolencias a la familia de la comunicadora y recordó con cariño a quien fuera su pareja sentimental.

Débora Estrella falleció el pasado sábado a los 43 años de edad/IG: @deboraestrella

"Nos conocimos en 2005 y nos casamos en 2010"

Apenas el pasado sábado, Débora Estrella, periodista de Multimedios, perdió la vida al desplomarse una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

Sin saber que se trataba de su exesposa, José Luis García reportó el accidente en redes sociales:

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”.

Horas más tarde, el periodista borró la publicación, al ser informado por usuarios de que la mujer fallecida era su exesposa.

Débora y José Luis duraron 15 años como pareja, 10 de ellos casados/IG: @deboraestrella

“Un día difícil”: José Luis García en N+ Monterrey

Durante su noticiario matutino en N+ Monterrey este lunes, García se tomó unos minutos para hablar desde lo personal. Con serenidad y respeto, compartió:

“Le pido que me dé oportunidad de compartir con usted estos minutos, ya le decía que me tuviera paciencia. Ha sido un día difícil, seguramente muchos de ustedes están enterados de esa historia que nos sacudió a todos el fin de semana: el fallecimiento de Débora Estrella”.

El periodista dirigió un mensaje especialmente a los padres de Débora, con quienes mantiene una relación cercana:

“(Le envío) un abrazo fraternal al señor Humberto Estrella Martínez, la señora Cecilia Garza, a Mónica y a Carlos, a la pequeña Fer y también a Andrea, a Beto y a Mayela que también me permitieron estar desde el primer minuto que conocimos esta situación el fin de semana a su lado”.

El periodista mandó un especial mensaje de condolencia a los padres de Débora/N+ Monterrey

“Seguimos con respeto nuestras vidas por separado”

José Luis García también aclaró el contexto de su relación con la comunicadora. Aunque llevaban años separados, el vínculo humano seguía presente:

“Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir mi vida con Débora, nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el año 2020 tomamos la decisión de un modo adulto y serio, los dos siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto y con el respeto y profundo amor por tantos años juntos, seguimos cada uno con nuestras vidas”.

Antes de entrar de lleno con el resumen informativo sobre el accidente, el comunicador volvió a dirigir unas palabras a sus exsuegros:

“Le mando un abrazo al señor Humberto y a la señora Ceci, que saben que los quiero mucho y estaremos acompañándolos en este momento”.