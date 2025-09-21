Débora Estrella muere en avioneta y su exesposo da la noticia sin saber que era ella

El comunicador José Luis García borró la publicación en redes luego de que usuarios le dijeron que una de las víctimas era su ex

Débora Estrella muere en avioneta y su exesposo da la noticia sin saber que era ella
La noticia de la muerte de Débora Estrella fue compartida por su exesposa José Luis García. | Instagram
Geovanni Rodríguez Catarino
21 de Septiembre de 2025

Como si le faltara algo de dramatismo al lamentable fallecimiento de la periodista de Multimedios Débora Estrella, la noticia de su muerte tras el desplome de una avioneta en la que viajaba en Nuevo León fue dada a conocer por su exesposo, el también periodista José Luis García, sin saber que una de las víctimas era ella.

Fue la tarde del sábado 20 de septiembre cuando comenzó a circular información sobre un accidente aéreo en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León, donde una avioneta se desplomó, dejando un saldo de dos personas muertas, un hombre y una mujer.

Esta fue la publicación que hizo García, sin saber que su ex era una de las víctimas/Facebook
“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”, escribió en redes José Luis García, periodista de Televisa Monterrey.

“Era tu exesposa…”

Conforme pasaron las horas, se confirmó que una de las víctimas era la periodista Débora Estrella, lo que llevó a que seguidores del propio García comenzaran a comentarle su publicación original para informarle que se trataba de su exesposa.

“Se especula que era tu exesposa, José Luis, principalmente porque ella subió una foto de una avioneta a sus historias de Instagram”, fue uno de los comentarios que recibió.

Minutos después, el periodista eliminó la publicación y hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su ex pareja.

Débora Estrella y José Luis García fueron esposos hace tiempo/X
¿Qué pasó con Débora Estrella?

Respecto al accidente aéreo que le costó la vida a Débora Estrella, las autoridades locales informaron que se abrió una línea de investigación para determinar las causas del desplome.

Lo único cierto hasta ahora es que la aeronave pertenecía a una escuela de aviación, por lo que se presume que en el momento del accidente realizaba maniobras de prueba.

Hasta ahora no se saben las causas que provocaron el accidente/X
“Algunos refieren, de manera extraoficial, que acababa de hacer un despeje (la avioneta accidentada), dio una vuelta y posteriormente se impacta en un borde del río Pesquería.

Despegaron del Aeropuerto del Norte, recordemos que es una aeronave escuela. Estaban haciendo despegues en este punto, y en uno de esos despegues da la vuelta para regresar, no alcanza a regresar a la pista, esto es lo que hasta el momento nos refieren algunas personas”, explicó el alcalde de García, Miguel Guerra Cavazos.

