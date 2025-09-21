Esta fue la última publicación de Débora Estrella antes de perder la vida

La tragedia sacudió al mundo del periodismo el pasado sábado 20 de septiembre, esto después de que se anunció el fallecimiento de la conductora de las noticias Grupo Milenio y de Telediario, Débora Estrella, quien pereció en un accidente aéreo.

Débora Estrella durante programa I @Deb_Estrella

La última foto de Débora

Horas antes de que la conductora despegara junto con otra persona en una avioneta en la ciudad de Monterrey, publicó una historia en su red social, Instagram. En la imagen se puede apreciar como Débora anuncia su despegue en una avioneta en el aeropuerto del norte.

En dicha foto se puede apreciar la avioneta que cayó cerca del parque industrial mitras, en la zona conocida como laderas en el municipio de García, Nuevo León. Además de la imagen, la conductora también compartió el mensaje: “¿adivinen que…?

CAPTURA DE PANTALLA

Se despiden de la conductora

La noticia de la caída de la avioneta se dio cerca de las 18:00(hora centro de México), sin embargo, la confirmación de las personas que iban a bordo llegó casi dos horas después, por lo que al confirmarse que se trataba de Débora Estrella, muchos de sus seguidores y amigos le dejaron mensajes de cariño y despedida en sus redes sociales.

De igual manera, algunas de las cadenas en las que ella trabajó, publicaron un comunicado de despedida y de apoyo para los familiares, honrando su memoria y su trabajo, así mismo, amigos y colegas se despidieron de la conductora durante transmisiones y en redes sociales.

@MilenioMty