Escuchar música podría reducir ansiedad y elevar tu bienestar emocional, sugiere estudio

¿Has sentido que una canción te calma al instante? No eres el único. Investigadores confirman que la música tiene un poder más fuerte de lo que imaginamos: puede mejorar la salud mental. Desde regular emociones hasta disminuir niveles de estrés, escuchar música sería una herramienta poderosa para el bienestar emocional diario.

La música podría ser mucho más que un acompañamiento en tu día a día; según una reciente encuesta de la AARP y reportado por Harvard Health Publishing, escuchar música tiene efectos sorprendentes en la salud cerebral, emocional y cognitiva.

La música no solo se escucha, se siente y puede disminuir niveles de estrés | iStock

La música como aliada de la mente

La neurociencia ha demostrado que la música activa diversas áreas del cerebro, lo que puede mejorar la concentración, la memoria y, además, influir en nuestro estado de ánimo. Así lo destaca el Dr. Andrew E. Budson, profesor de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard: “La música activa casi todo tu cerebro, no solo el sentido del oído”.

Resultados clave del estudio

La encuesta revela conclusiones que invitan a reflexionar sobre la relación entre música y bienestar:

Mejora el bienestar mental: Los participantes que escuchan música regularmente mostraron niveles más bajos de ansiedad y depresión, y puntuaciones más altas de bienestar mental que la población general.

La música activa el cerebro: Aquellos que asistían con frecuencia a conciertos calificaron su salud cerebral como “excelente” o “muy buena” en un 69%, frente al 52% de quienes nunca asistieron.

Efectos positivos desde la niñez: La exposición a la música desde temprana edad está relacionada con mejores capacidades de aprendizaje; un 68% calificó su aprendizaje como “excelente” o “muy bueno”.

Participación activa aumenta la felicidad: Incluso en adultos mayores de 50 años, tocar un instrumento o participar activamente en actividades musicales se relaciona con mayor felicidad y función cognitiva.

Escuchar tu canción favorita es bueno para tu salud mental | iStock

Cómo la música impacta el cerebro

El Dr. Budson explica que la música no solo activa la corteza auditiva, sino también:

Áreas emocionales , sincronizando melodías con sentimientos.

Sistema motor, provocando impulsos de movimiento aunque solo escuches la canción.

Incluso estudios sobre artistas como Bad Bunny muestran cómo ciertas canciones pueden generar euforia y conectar a nivel emocional, demostrando el poder de la música en nuestro día a día.

Música y movimiento: una combinación ganadora

El estudio también encontró que combinar música con actividad física y social, como bailar o hacer ejercicio aeróbico, potencia los beneficios: mayores niveles de felicidad, mejor salud mental y refuerzo de conexiones neuronales.

Combinarlo con el movimiento es un plus | iStock

Tips para incorporar la música en tu vida

No necesitas ser músico para aprovechar sus beneficios:

Escucha tu música favorita mientras trabajas o realizas tareas cotidianas.

Participa en actividades musicales o clases de baile y aeróbic.

Opta por canciones alegres y de ritmo rápido para mejorar tu ánimo y energía.

La música no solo emociona; también activa nuestra memoria y nos ayuda a centrar la atención 🎧🧠. Incluso puede contribuir a tratar lesiones cerebrales. Infografía de @UniversumMuseo. 👇 pic.twitter.com/MmU66BEVdN — UNAM (@UNAM_MX) August 2, 2025

Aunque la encuesta indica correlación y no causalidad, los expertos coinciden en que escuchar y participar en música fortalece la memoria, el aprendizaje y el bienestar emocional.