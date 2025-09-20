Se desploma aeronave en Parque Industrial de Nuevo León; mueren 2 personas

La tarde del sábado se vio marcada por una tragedia en Nuevo León: una aeronave cayó en la zona de Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, municipio de García. Protección Civil confirmó dos muertos, y aunque ya se montó un operativo de emergencia, todavía no se han revelado los nombres de las víctimas ni las razones del siniestro.

Al llegar al sitio, personal de Protección Civil Nuevo León y del municipio de García corroboraron que en el interior de la aeronave había dos personas, quienes ya no presentaban signos vitales. Hasta ahora no se ha revelado la identidad de los fallecidos.

Se reportaron dos fallecimientos | Captura de pantalla

Respuesta de emergencias

Fueron desplegadas unidades de Protección Civil estatal, municipal y la policía local. Se instaló un perímetro de seguridad para que los equipos de rescate pudieran operar sin riesgo en la zona del Interpuerto.

Se iniciaron las investigaciones correspondientes | Captura de pantalla

Investigaciones y causas pendientes

Aún no se ha determinado qué tipo de aeronave estaba involucrada ni qué provocó la caída. Autoridades federales en aeronáutica harán los peritajes correspondientes.