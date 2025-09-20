Socavones en CDMX: ahora un camión refresquero se hunde en Gustavo A. Madero

Una calle más, un problema que se repite. Esta vez, un camión refresquero cayó parcialmente en un enorme socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente ocurrió sin que nadie resultara lesionado, pero dejó claro que los baches no solo causan inconvenientes, también generan riesgos reales para quienes transitan por la ciudad.

Otro camión refresquero cayó parcialmente en un enorme socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero | X

¿Dónde y cómo ocurrió?

El percance se dio este sábado en la colonia Campestre Aragón, cuando el camión circulaba por la calle Parque Central, casi esquina con Camino de la Amistad. Fue ahí donde el pavimento cedió y se formó un socavón que atrapó al vehículo por el eje trasero.

Afortunadamente, no se reportaron heridos y los servicios de emergencia ya recuperaron el camión con el apoyo de una grúa.

El percance se dio este sábado en la colonia Campestre Aragón | X

Repetición de un patrón

No es algo nuevo. Apenas hace una semana otro camión repartidor de refrescos cayó en un socavón gigantesco en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. Esto alimenta la preocupación ciudadana sobre la frecuencia con la que aparecen agujeros peligrosos en la infraestructura vial.