¿Álex Marín salió de prisión? Regresa a redes sociales y promete "contarlo todo"

A través de su cuenta oficial en Facebook, Álex Marín, productor y actor de cine para adultos, reapareció este fin de semana con un mensaje que ha desatado dudas, polémica y mucha confusión. “Regresamos con la mejor actitud, familia, vamos por todo, necesito mucho de todo su apoyo”, escribió junto a una imagen, donde afirma que pronto contará “todo lo que realmente sucedió”.

La publicación ha levantado preguntas sobre si Marín, vinculado a proceso por los delitos de trata de personas y abuso a una menor, ya salió del reclusorio o si alguien más está usando sus redes.

Álex Marín ha estado activo en redes este sábado 20 de septiembre / FB: @AlexMarinmex1

El caso sigue abierto… pero él ya “regresó”

El pasado 2 de junio, un juez de Jalisco determinó prisión preventiva oficiosa contra Marín mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Se le acusa de manipular a una menor de edad para sostener relaciones con fines de explotación, grabar el contenido y difundirlo en plataformas para adultos.

Desde entonces, se informó que permanecería en prisión al menos hasta 2027. Incluso, su audiencia fue aplazada porque su defensa legal renunció, lo que agravó su situación.

“Hoy estaremos dando más noticia de que fue lo que sucedió realmente, para los que mal interpretan la situación…”, añadió en el post. Sin embargo, no se ha confirmado si fue liberado, si se trata de una estrategia mediática o si alguien más tiene el control de su perfil.

Con esta publicación da a entender que salió libre / FB: @AlexMarinmex1

Lo cambiaron de penal por “faltas disciplinarias”

Un mes antes de su reaparición digital, Marín fue trasladado del penal de Puente Grande a otro centro penitenciario, del cual no se reveló el nombre. Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad del estado, se negó a dar detalles, lo que incrementó el misterio.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación del caso. Durante los cateos realizados en su domicilio en Zapopan, Jalisco, agentes ministeriales buscaron más evidencia para sustentar la acusación por prostitución ajena y explotación sexual.

El actor para adultos fue detenido hace unos meses en Jalisco / Redes Sociales