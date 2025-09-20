¡No te lo pierdas! 68 aniversario del Mercado de Jamaica con música gratis

El Mercado Jamaica, uno de los espacios más emblemáticos y tradicionales de la Ciudad de México, celebrará su 68 aniversario con un evento especial titulado Mercado Jamaica Vive.

El Mercado Jamaica celebra su 68 aniversario con música en vivo y una fiesta para toda la familia | iStock

¿Cuándo será 'Mercado Jamaica Vive'?

La cita es el próximo martes 23 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Guillermo Prieto 45, colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza. La entrada será completamente gratuita.

Cartelera musical

El evento contará con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones que pondrán a bailar a todos los asistentes:

Danny Daniel (conocido como "El Chico Maravilla")

Grupo Contraste

El Combo Loco

Tiberio y sus Gatos Negros

Embajadores de la Cumbia Dinamita

Los de la Banda

La Nueva Elegancia Norteña

Sonora 4 Rosas

Estos artistas ofrecerán un repertorio variado que incluye salsa, cumbia y música norteña, garantizando una jornada llena de ritmo y alegría.

Mercado Jamaica Vive será el próximo martes 23 de septiembre | Redes sociales

Un mercado lleno de historia y tradición

Inaugurado el 23 de septiembre de 1957, el Mercado Jamaica se ha consolidado como el mercado de flores más importante de la Ciudad de México, con más de 5,000 especies de plantas y flores. Además de su oferta floral, el mercado es un referente cultural y turístico que atrae a visitantes nacionales e internacionales.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer los pasillos del mercado, disfrutar de antojitos típicos y apreciar la diversidad de flores y arreglos que caracterizan este emblemático lugar.