¿Eres experto en tortillas? Participa en este concurso y gana hasta $5,000

Si tu destreza para hacer tortillas a mano es legendaria, llegó tu momento de brillar. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX acaba de lanzar la convocatoria para el Concurso de Tortillas 2025, un certamen que premiará con hasta 5 mil pesos a las personas más rápidas y precisas para amasar y cocer tortillas a mano.

Este sabroso duelo se realizará el próximo domingo 28 de septiembre de 15:00 a 16:00 horas en el Monumento a la Revolución, dentro del área denominada túnel de actividades interactivas de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025.

Para entrar al concurso no se debe de usar ninguna máquina / Redes Sociales

¿Cuál es el reto?

El objetivo es elaborar la mayor cantidad de tortillas con un kilo de masa nixtamalizada, en el menor tiempo posible, pero no cualquiera: cada tortilla debe medir al menos 16 cm de diámetro y tener una cocción uniforme.

“Las tortillas deberán elaborarse únicamente a mano y cocerse en comal, sin ayuda externa ni uso de instrumentos mecánicos o industriales como prensas”, aclaran las bases del concurso.

Así será la competencia

Habrá tres rondas eliminatorias con hasta 10 personas cada una.

Avanzarán dos finalistas por ronda , hasta reunir a seis participantes para la gran final.

El jurado evaluará forma redonda, tamaño y cocción de cada tortilla.

Los premios serán de 5,000, 3,000 y 2,000 pesos para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

Para garantizar el juego limpio, un jurado integrado por especialistas en cocina tradicional y representantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural revisará que todo esté en regla. Si alguien abandona la competencia, rompe las reglas o entrega tortillas chuecas o crudas, será descalificado.

La Feria del Maíz está organizando el concurso el próximo 28 de septiembre / Especial

¿Quiénes pueden participar?

Solo podrán inscribirse personas que vivan en alguna de las nueve alcaldías que conforman el Suelo de Conservación:

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Álvaro Obregón

La Magdalena Contreras

Cuajimalpa

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

El 22 de septiembre se cierran las inscripciones para el concurso / Redes Sociales

El registro cierra el 22 de septiembre a las 18:00 horas, y se puede hacer por teléfono al 5537925149 o por correo a nitalefmtz@gmail.com. Hay 30 lugares disponibles.

Para inscribirse se debe enviar:

Nombre completo

Edad y sexo

Alcaldía y pueblo o colonia

Número de contacto

Además, el día del concurso deberán llevar 2 kilos de masa de maíz nixtamalizado. Solo se usará 1 kilo en la competencia y el otro quedará reservado en caso de llegar a la final.