¡Se acabó el amor! Tim Burton y Monica Bellucci confirman su separación ¿Cuál fue la razón?

El amor entre el genio del cine oscuro y la musa italiana ha llegado a su fin. Este el pasado viernes, el director estadounidense Tim Burton y la actriz Monica Bellucci anunciaron oficialmente su separación mediante un comunicado conjunto difundido por AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", señalaron las dos estrellas.

Mónica y Tim se conocieron durante el Festival Lumière en Lyon, Francia / Redes Sociales

Ambos comenzaron su historia en octubre de 2022, durante el Festival Lumière en Lyon, Francia, donde Monica entregó a Burton un galardón por su trayectoria cinematográfica. El flechazo fue inmediato.

La pareja trabajo junta

Desde entonces, compartieron no solo la vida, sino también la pantalla: colaboraron en la película “Beetlejuice Beetlejuice”, secuela del clásico de 1988 dirigido por Burton, presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

El último trabajo que hicieron fue la segunda parte de 'Beetlejuice' / Redes Sociales

En esta comedia de horror, Bellucci interpretó a Delores, un personaje malvado al estilo Frankenstein, obsesionada con vengarse de su exesposo Beetlejuice, encarnado por Michael Keaton. El filme fue un éxito rotundo, recaudando cerca de 300 millones de dólares solo en Norteamérica.

A pesar de la química evidente en el set y en la alfombra roja, la relación personal llegó a su final. La pareja no ofreció detalles sobre los motivos de la ruptura, pero su declaración deja claro que se cierra el capítulo con respeto y sin escándalos.

La pareja no ofreció detalles de su separación / Redes Sociales