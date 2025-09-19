Le jugaron una “broma” y terminó muerto: el caso de Papayita indigna a Torreón

Carlos Gurrola, mejor conocido como Papayita, murió tras presuntamente ingerir desengrasante que fue colocado en su bebida por compañeros de trabajo que le hicieron una supuesta "broma". El hombre de 47 años trabajaba en el área de limpieza del supermercado HEB Sendero en Torreón y, de acuerdo con su familia, era víctima de constantes agresiones y acoso laboral.

El caso se volvió viral luego de que su hermana Alejandra y otros familiares difundieran en redes sociales que Papayita había sido internado de emergencia tras presentar graves quemaduras internas. Todo habría comenzado el pasado 30 de agosto, alrededor de las 15:30 horas, cuando dejó su bebida —una botella de Electrolit— cerca de su puesto. Al volver a tomarla, comenzó a sentirse mal.

A las 18:00 horas, la familia fue notificada por la empresa que Gurrola sería trasladado a la clínica 66 del IMSS. Más tarde, ante el severo daño en tráquea y pulmones, fue remitido a la Clínica de Alta Especialidad 71, donde finalmente falleció.

Papayita, dicen, era maltratado por sus compañeros de la tienda HEB / Redes Sociales

“Era víctima de sus compañeros”

Papayita, como lo llamaban con cariño, viajaba desde el ejido La Concha todos los días en bicicleta para llegar puntual a su jornada. Su familia reveló que sufría constantes burlas, robos y agresiones.

“También varias veces le ponchaban su bici y nos han dicho que lo amenazaban. No entendemos por qué lo trataban así, lo único que hacía era ir a trabajar y ayudar a mis papás”, declaró su hermana Alejandra en una entrevista

Según ella, también le robaban el lonche, el celular, y hasta la bicicleta que usaba para ir a trabajar. Pero la última 'broma' que le hicieron le costó la vida y hasta el momento no se sabe quién fue el culpable.

Carlos Gurrola permaneció varios días internado antes de perder la vida / Redes Sociales

HEB se deslinda, la familia exige justicia

Aunque trabajaba en HEB Senderos, la empresa aseguró que Carlos no era parte de su nómina directa, sino que pertenecía a la compañía de limpieza Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., que hasta el momento no ha dado ninguna declaración pública sobre el caso.

Ante la falta de respuestas, la familia de Carlos Gurrola interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, en la Delegación Laguna I. Además, crearon la página Justicia para Carlos Gurrola Arguijo en Facebook, donde comparten actualizaciones sobre el caso.

La historia de Papayita ha tocado fibras en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su indignación y exigen castigo para los responsables. Las autoridades ya tomaron el caso ante el ruido que se hizo en redes sociales.

El cuerpo de Papayita será velado este mismo viernes / Redes Sociales