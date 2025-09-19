Fraude, extorsión y amenazas crecen: así va la inseguridad en México

En México, la mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian. Según datos del Inegi, la cifra negra de la criminalidad alcanzó un nuevo máximo histórico: el 93.2% de los delitos cometidos en 2024 no fueron denunciados ni investigados. Es decir, solo 7 de cada 100 delitos tienen alguna posibilidad de justicia.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, Graciela Márquez Colín, presidenta del organismo, detalló que la cifra representa un nuevo récord y confirma una tendencia al alza en la delincuencia desde 2022.

“La prevalencia delictiva se situó en 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2024”, indicó Márquez Colín. Y no solo eso: la incidencia también aumentó a 34 mil 900 delitos por cada 100 mil personas.

La seguridad preocupa más que la salud y el alza de precios / Redes Sociales

La inseguridad ya preocupa más que la salud

Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno del Inegi, señaló que por primera vez en la historia de la Envipe, la inseguridad es la principal preocupación ciudadana en todas las entidades federativas, por encima incluso de temas como salud o inflación.

En 2024, el 64.2% de la población consideró a la inseguridad su mayor problema, un dato que refleja un ambiente de temor generalizado. Además, el 75.6% dijo sentirse inseguro en su estado, con mayor percepción entre mujeres (79.4%) que entre hombres (70.9%).

“62.6% de la población reportó que no dejó salir a sus hijos a la calle por miedo a ser víctimas de algún delito”, añadió Dyer.

El 75.6 por ciento de la población dijo sentirse insegura / Redes Sociales

Los delitos más comunes y los más ignorados

Entre los delitos más frecuentes en 2024 estuvieron el fraude, el robo o asalto en vía pública y transporte, la extorsión, las amenazas y el robo de vehículos. El Inegi indicó que fraude, extorsión y amenazas mostraron aumentos significativos, mientras que el robo en transporte público disminuyó.

En contraste, los delitos sexuales siguen golpeando con fuerza a las mujeres: son ocho veces más comunes contra ellas que contra los hombres. De hecho, el 52.7% de las víctimas en general son mujeres, evidenciando una profunda desigualdad de género.

El Edomex y la CDMX, encabezan la lista de entidades inseguras / Redes Sociales

Edomex, CDMX y Tlaxcala, los estados con más víctimas

El Estado de México encabeza la lista con 34 mil 800 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido por la Ciudad de México (30 mil 800) y Tlaxcala (30 mil 500). Por el contrario, Chiapas, Tamaulipas y Michoacán reportan los niveles más bajos.

La impunidad también tiene un costo: 269 mil millones de pesos en pérdidas en 2024, equivalentes al 1.07% del PIB nacional. El gasto preventivo de los hogares sumó 91.8 mil millones de pesos, con un costo promedio por víctima de 6 mil 226 pesos.

¿Y la confianza en las autoridades?

Según la encuesta, las Fuerzas Armadas siguen siendo las instituciones con mayor confianza: Marina (91.1%), Ejército (86.9%) y Guardia Nacional (79.9%). Las policías estatales y municipales, en cambio, apenas alcanzan el 57% y 52%, respectivamente.

El dato más preocupante: la percepción de corrupción en jueces, fiscalías y policías municipales supera el 60%.