¿Cambiarás dólares? El peso cierra con fuerza este viernes 19 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
19 de Septiembre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 19 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.43 unidades por dólar, dos centavos más que el pasado jueves 18 de septiembre.

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.60 a la compra.
  • 19:00 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.20 a la compra
  • 18.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.52 a la compra.
  • 18.65 a la venta.

Banorte:

  • 17.20 a la compra.
  • 18.70 a la venta.

Banamex:

  • 17.82 a la compra.
  • 18.84 a la venta.

Scotiabank:

  • 17.30 a la compra.
  • 19.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
