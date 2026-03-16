VIDEO: Michael B. Jordan celebró su Premio Oscar comiendo hamburguesas en restaurante de comida rápida

El actor Michael B. Jordan protagonizó uno de los momentos más comentados tras la ceremonia de los Premios Oscar 2026, luego de que decidiera celebrar su triunfo con una visita a un restaurante de hamburguesas en Los Ángeles.

Después de recibir la estatuilla a Mejor Actor por su trabajo en la película “Sinners”, el intérprete fue visto en una sucursal del restaurante In-N-Out, acompañado de su premio de la Academia.

Michael B. Jordan conquistó su primer Premio Oscar por si trabajo en "Sinners"/AP

Un festejo inesperado tras los Oscar

La celebración ocurrió poco después de que terminara la ceremonia realizada en el Dolby Theatre de Hollywood, donde Jordan fue reconocido por su interpretación en el filme dirigido por Ryan Coogler.

En lugar de acudir directamente a las fiestas exclusivas que suelen organizarse tras la gala, el actor optó por una celebración más sencilla e informal, lo que llamó la atención de seguidores y medios presentes en la zona.

El actor hasta tiempo se dio de regalar autógrafos a los trabajadores del lugar/X: @HaterReport

Fotografías con fans en la hamburguesería

Durante su visita al restaurante, el actor fue fotografiado mientras sostenía la estatuilla dorada y compartía el momento con algunos fans que lo reconocieron.

Las imágenes del actor comiendo hamburguesas mientras posaba con su Oscar comenzaron a circular en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales.

El primer Oscar de su carrera

El reconocimiento obtenido en los Premios Oscar 2026 representa el primer galardón de la Academia para Michael B. Jordan.

El actor fue premiado por su actuación en “Sinners”, película en la que interpretó a los personajes Smoke y Stack, una dupla de hermanos gemelos dentro de la historia.

En todo momento el actor sostuvo su estatuilla que lo acredita como Mejor Actor de la temporada/X: @HaterReport

Una tradición entre celebridades en Hollywood

La visita al restaurante de comida rápida también forma parte de una costumbre frecuente después de la ceremonia de los Oscar.

Debido a su cercanía con el Dolby Theatre, la cadena In-N-Out suele convertirse en una parada habitual para celebridades que buscan comer algo después de la gala.

En años recientes, distintos actores y miembros de la industria cinematográfica han sido vistos en el lugar tras la ceremonia.

Michael B. Jordan went to In-N-Out after winning his Oscar 😂 pic.twitter.com/MaBR8ZQc6D — Hater Report (@HaterReport) March 16, 2026

Una noche destacada para el actor