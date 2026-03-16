¿Tenía miedo? Árbitro protagoniza momento sublime en la Champions League Africana

El cierre del encuentro entre Espérance de Tunis y Al Ahly SC dejó una de las escenas más llamativas de la jornada en la CAF Champions League. Tras el silbatazo final en la Ida de los Cuartos de Final, el árbitro central protagonizó un momento poco habitual al sacar de inmediato una tarjeta roja en pleno círculo central del campo.

Apenas concluyó el partido, el silbante levantó la cartulina roja mientras permanecía firme en el centro del terreno de juego, en una acción que muchos interpretaron como una forma de anticiparse a posibles protestas de los futbolistas tras el tenso desenlace del encuentro. El gesto sorprendió tanto a jugadores como a aficionados presentes en el estadio.

El árbitro, con la tarjeta roja visible en la mano, mantuvo una postura seria y con la mirada fija alrededor, esperando cualquier acercamiento de los protagonistas del partido. Durante varios segundos permaneció inmóvil, como enviando un mensaje claro de que no toleraría reclamos o confrontaciones tras la conclusión del compromiso.

Silbante se protegió con la roja en mano l CAPTURA

¿Nadie se acercó?

La escena generó desconcierto en los primeros instantes, ya que los futbolistas de ambos equipos apenas comenzaban a reaccionar al final del encuentro. Algunos jugadores se acercaron con cautela mientras otros optaron por retirarse hacia sus respectivas áreas técnicas, evitando entrar en polémica con el colegiado.

El contexto del partido también ayudó a elevar la tensión en el campo. Espérance Sportive de Tunis había logrado imponerse por la mínima diferencia, un resultado importante en casa que les da ventaja en la eliminatoria frente a un rival histórico del continente como Al Ahly SC.

Árbitro protegido por seguridad l CAPTURA

Conforme aumentaba el movimiento en el terreno de juego tras el pitazo final, elementos de seguridad ingresaron para rodear al árbitro y acompañarlo hacia la salida del campo. El dispositivo buscó evitar cualquier incidente ante el ambiente caliente propio de una eliminatoria de alto nivel en la competencia africana.

Mientras tanto, los jugadores comenzaron a dirigirse a los vestidores sin que la situación escalara a mayores. La presencia del personal de seguridad y la actitud firme del silbante terminaron por contener cualquier intento de reclamo más intenso por parte de los futbolistas.

La roja defendió al árbitro l CAPTURA

¿Cómo quedó el marcador?