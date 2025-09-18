Filtran video que muestra a pipa de gas accidentada circular a baja velocidad

El tema de la pipa de gas que volcó y posteriormente explotó en el puente de La Concordia sigue generando controversia, pues un video recientemente filtrado contradice la versión oficial de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que atribuye el accidente al exceso de velocidad.

El siniestro ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa de la empresa Transportadora Silza, proveniente de Tuxpan, Veracruz, con casi 50 mil litros de gas LP, se volcó mientras circulaba por la alcaldía Iztapalapa, dejando 21 personas fallecidas hasta el momento, además de decenas de heridos.

La pipa ha cobrado la vida de 21 personas, hasta ahora/X

Según la fiscal Bertha Alcalde Luján, el motivo del accidente fue “exceso de velocidad”, sumado a una mala maniobra del conductor Fernando Soto, quien ya falleció.

“Tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba”, declaró la fiscal.

La pipa explotó, pues llevaba casi 50 mil litros de gas/AP

El video que cambia la narrativa

La versión oficial fue puesta en duda tras la publicación de un video por el medio Emeequis, donde se observa que la pipa circula a velocidad prudente minutos antes de la volcadura. La grabación fue captada por una cámara de seguridad ubicada en un puesto de baños públicos cercano a la zona del siniestro.

Según lo reportado, el accidente ocurrió a las 2:20 p.m., pero la pipa fue captada en el primer video a las 2:14:47, circulando a unos metros del puente previo a la curva. En un segundo video, a las 2:15:24, se percibe la primera nube de gas, y segundos después, la explosión.

⚠️ #ATENCIÓN ⚠️ Un video obtenido por @emeequis contradice la versión oficial de la @FiscaliaCDMX. Prueba que el camión de Gas Silza que volcó en el Puente de La Concordia en #CDMX NO iba a exceso de velocidad minutos antes de explotar y causar (al momento) 21 muertos.… pic.twitter.com/CAQ3eaBZtM — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 18, 2025

“El intervalo entre ambas grabaciones es de apenas 37 segundos”, detalla el medio. “Eso implicaría que la pipa aceleró drásticamente en ese lapso con 50 mil litros de gas a cuestas, algo poco probable”.

¿Error humano o falla estructural?

La revelación del video ha generado nuevas dudas sobre la causa del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han respondido al contenido de este nuevo material que contradice directamente la hipótesis sostenida por la Fiscalía capitalina.