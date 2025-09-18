Sandra Cuevas acepta relación con El Choko, presunto criminal: “Fue efímera”

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habló públicamente sobre su relación con un hombre identificado como "El Choko", quien actualmente está detenido por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado, asegurando que, aunque sí existió, “fue efímera”.

Cuevas, quien con su movimiento México Nuevo busca volver a la política tras su paso por la alcaldía entre 2021 y 2024, ofreció una conferencia de prensa para aclarar sus presuntos vínculos con el grupo La Chokiza, señalado por generar violencia en Ecatepec, Estado de México. Su líder, Alejandro “N”, ya fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro y permanece en el penal federal del Altiplano.

“Nunca supe que tenía tantos delitos”: Cuevas

“Y desafortunadamente, con esta persona (Choko), desde el 1 de marzo me empieza a conquistar, a coquetear, y de ahí nos encontramos nosotros en el Acamoto. Pasó el tiempo, yo voy muy seguido a Acapulco, llego, lo saludo, me invita a bailar, bailamos, y es el video que también sube Jiménez, pero ese video se lo entrega a Antonio Nieto, porque Nieto le empieza a escribir a mi gente, a mi secretaria particular, les empieza a pedir información de mí y les dice ‘ustedes mándenme lo que hace Sandra Cuevas’, y entonces una de ellas me lo dice, Alejandra, quien es mi secretaria particular.”

Cuevas aseguró que la relación fue superficial y que nunca supo de los presuntos delitos que se le imputan a El Choko:

“Para mí fue una relación más. Él buscaba reflectores, estar cerca de Sandra Cuevas. Jamás supe que era una persona con tantos delitos, y hay que decirlo, todavía no hay una sentencia. Yo no meto las manos por nadie, solo por mis actos. La relación se rompe porque ya estaba con otra pareja, pareja que también publicó C4, Ricardo.”

Denuncia campaña de desprestigio

Sandra Cuevas también acusó una campaña mediática y política en su contra, pues señaló que El Choko ha tenido vínculos con otros políticos del Estado de México.

“¿El Choko no tenía más amigos que Sandra Cuevas? Trabajó para Vilchis, hizo que ganara su campaña, para Azucena Cisneros y estaba ligado a muchas asociaciones civiles. ¿Por qué nada más me muestran a mí? ¿Por qué no me dejan trabajar en paz? ¿Quién está orquestando todo contra Sandra Cuevas?”, cuestionó.

“Mi único delito fue amar”

La política capitalina cerró su declaración haciendo alusión a una persecución personal y política:

“Mi primer delito fue amar, no querer reconocer que me dolía, por lo que empecé a tener pareja tras pareja. Mi segundo delito fue querer hacer política, ser diferente, hacer política en el barrio, en las calles, en los pueblos”, expresó.

Finalmente, advirtió que “la única forma en que me detendrán será cuando me maten o me metan a prisión”, pero que aun así continuará “trabajando por mi país”.